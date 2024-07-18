РФ заявила про завершення ремонту підводного човна «Ростов-на-Дону», однак є «але»
За рік часу Росія змогла лише «залатати» пробоїни в корпусі підводного човна
Росіяни відзвітували про завершення етапу докового ремонту підводного човна проєкту 636.6 «Ростов-на-Дону» зі складу Чорноморського флоту РФ. За майже рік після ракетної атаки по судну Російська Федерація змогла хіба що «залатати» пробоїни в корпусі підводного човна, аби його можна було нарешті вивести із сухого доку. Про це пише Defense Express.
Зокрема, судно у вересні 2023 року було пошкоджено під час масованого ракетного удару Сил оборони з використанням крилатих ракет Storm Shadow.
Окупанти заявили, що субмарину будуть добудовувати вже на плаву, при цьому орієнтовні строки завершення робіт не деталізуються, оскільки росіяни не поспішають стверджувати, наскільки швидко вони зможуть повернути в стрій «Ростов-на-Дону».
«Коли ворожі пропагандисти з відставанням мінімум в місяць розповіли те, про що й так було відомо з опорою на дані у відкритому доступі. Бо ще на початку червня цього року стало відомо про те, що РФ перемістила уражений підводний човен «Ростов-на-Дону» на інший ремонтний завод та звільнила сухий док, про що свідчили супутникові знімки у відкритому доступі. З цього випливало, що за майже рік після ракетної атаки росіяни змогли хіба що «залатати» пробоїни в корпусі підводного човна з тим, щоб «Ростов-на-Дону» можна було нарешті вивести із сухого доку (де він взагалі-то і стояв на момент ураження ракетами у вересні 2023 року). І це при тому, що попереду в них можливо найскладніший етап ремонту, з відновленням бортового обладнання та боєздатності підводного човна», – йдеться в матеріалі.
Фото наслідків удару показували, що на субмарині «Ростов-на-Дону» була пошкоджена зокрема носова частина, де розміщені торпедні апарати, із яких зокрема запускаються ракети «Калібр», у носовій частині розміщені також системи управління вогнем.
Пошкодження також зазнала і центральна частина корпусу, і це означало, що відновлювати доведеться можливо усі органи управління кораблем та відсік з акумуляторною батареєю.
Самі росіяни заявляли, що основним підрядником у відновленні підводного човна «Ростов-на-Дону» має бути 13-й судноремонтний завод у Севастополі, і супутникові знімки показали, що саме на цей СРЗ окупанти перевели цю субмарину для подальшого відновлення.
«Втім, на цей час нема можливості точно оцінити, на якому реально етапі у росіян зараз йде ремонт цього підводного корабля, і скільки часу та зусиль може знадобитись ворогу для повернення у стрій цього носія «Калібрів», – пишуть журналісти.
Варто відзначити, що підводний човен «Ростов-на-Дону» є малошумним та має високу бойову ефективність. Він обладнаний новітніми комплексами ракетно-торпедного озброєння, радіоелектроніки та гідроакустики.
Такі човни озброєні спеціальною модифікацією ракет «Калібр», а саме «Калібр-ПЛ». Для їхнього запуску підводний човен може навіть не підійматися на поверхню, в результаті чого судно майже неможливо завчасно відстежити й підготувати ППО.
Нагадаємо, знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. ССО отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля «Мінськ» і дизель-електричного підводного човна «Ростов-на-Дону» на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі. Під час безпосереднього ураження група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей.
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