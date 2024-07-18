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РФ заявила про завершення ремонту підводного човна «Ростов-на-Дону», однак є «але»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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РФ заявила про завершення ремонту підводного човна «Ростов-на-Дону», однак є «але»
Пошкодження дизель-електричної субмарини проєкту 636.6 «Ростов-на-Дону»
фото з відкритих джерел

За рік часу Росія змогла лише «залатати» пробоїни в корпусі підводного човна

Росіяни відзвітували про завершення етапу докового ремонту підводного човна проєкту 636.6 «Ростов-на-Дону» зі складу Чорноморського флоту РФ. За майже рік після ракетної атаки по судну Російська Федерація змогла хіба що «залатати» пробоїни в корпусі підводного човна, аби його можна було нарешті вивести із сухого доку. Про це пише Defense Express.

Зокрема, судно у вересні 2023 року було пошкоджено під час масованого ракетного удару Сил оборони з використанням крилатих ракет Storm Shadow.

Пошкодження дизель-електричної субмарини проєкту 636.6 «Ростов-на-Дону» після удару по тимчасово окупованому Севастополю
Пошкодження дизель-електричної субмарини проєкту 636.6 «Ростов-на-Дону» після удару по тимчасово окупованому Севастополю
фото з відкритих джерел

Окупанти заявили, що субмарину будуть добудовувати вже на плаву, при цьому орієнтовні строки завершення робіт не деталізуються, оскільки росіяни не поспішають стверджувати, наскільки швидко вони зможуть повернути в стрій «Ростов-на-Дону».

«Коли ворожі пропагандисти з відставанням мінімум в місяць розповіли те, про що й так було відомо з опорою на дані у відкритому доступі. Бо ще на початку червня цього року стало відомо про те, що РФ перемістила уражений підводний човен «Ростов-на-Дону» на інший ремонтний завод та звільнила сухий док, про що свідчили супутникові знімки у відкритому доступі. З цього випливало, що за майже рік після ракетної атаки росіяни змогли хіба що «залатати» пробоїни в корпусі підводного човна з тим, щоб «Ростов-на-Дону» можна було нарешті вивести із сухого доку (де він взагалі-то і стояв на момент ураження ракетами у вересні 2023 року). І це при тому, що попереду в них можливо найскладніший етап ремонту, з відновленням бортового обладнання та боєздатності підводного човна», – йдеться в матеріалі.

Переміщення російського підводного човна «Ростов-на-Дону» в тимчасово окупованому Севастополі, червень 2024 року
Переміщення російського підводного човна «Ростов-на-Дону» в тимчасово окупованому Севастополі, червень 2024 року

Фото наслідків удару показували, що на субмарині «Ростов-на-Дону» була пошкоджена зокрема носова частина, де розміщені торпедні апарати, із яких зокрема запускаються ракети «Калібр», у носовій частині розміщені також системи управління вогнем.

Пошкодження також зазнала і центральна частина корпусу, і це означало, що відновлювати доведеться можливо усі органи управління кораблем та відсік з акумуляторною батареєю.

Конструктивна будова підводних човнів проекту 636.6, до яких належала по факту знищена субмарина «Ростов-на-Дону»
Конструктивна будова підводних човнів проекту 636.6, до яких належала по факту знищена субмарина «Ростов-на-Дону»
інфографіка H I Sutton

Самі росіяни заявляли, що основним підрядником у відновленні підводного човна «Ростов-на-Дону» має бути 13-й судноремонтний завод у Севастополі, і супутникові знімки показали, що саме на цей СРЗ окупанти перевели цю субмарину для подальшого відновлення.

«Втім, на цей час нема можливості точно оцінити, на якому реально етапі у росіян зараз йде ремонт цього підводного корабля, і скільки часу та зусиль може знадобитись ворогу для повернення у стрій цього носія «Калібрів», – пишуть журналісти.

Варто відзначити, що підводний човен «Ростов-на-Дону» є малошумним та має високу бойову ефективність. Він обладнаний новітніми комплексами ракетно-торпедного озброєння, радіоелектроніки та гідроакустики.

Такі човни озброєні спеціальною модифікацією ракет «Калібр», а саме «Калібр-ПЛ». Для їхнього запуску підводний човен може навіть не підійматися на поверхню, в результаті чого судно майже неможливо завчасно відстежити й підготувати ППО.

Нагадаємо, знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. ССО отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля «Мінськ» і дизель-електричного підводного човна «Ростов-на-Дону» на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі. Під час безпосереднього ураження група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей.

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Теги: обстріл корабель флот РФ

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