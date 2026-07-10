Україна стала ще на крок ближче до ЄС: погоджено відкриття нового кластера

Посли ЄС схвалили відкриття шостого кластера переговорів про вступ України

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу (Coreper) погодили відкриття для України шостого кластера переговорів про вступ до ЄС під назвою «Зовнішні відносини».

Остаточне рішення мають ухвалити під час Міжурядової конференції 14 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку.

Качка назвав рішення Coreper черговим важливим кроком на шляху України до членства в Євросоюзі. «Сьогоднішнє рішення Coreper про схвалення відкриття Кластера 6 «Зовнішні відносини» є ще одним важливим кроком у наших переговорах щодо приєднання. Вдячний усім партнерам за просування порядку денного процесу розширення», – зазначив урядовець.

За його словами, цей кластер має особливе значення в умовах сучасної безпекової ситуації. «Кластер 6 має особливе значення в нинішньому глобальному безпековому середовищі. Спільна політика безпеки та оборони, торгівля, гуманітарна допомога та співробітництво у сфері розвитку наближають Україну до Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС», – наголосив Качка.

Віцепрем'єр додав, що тепер Україна очікує на формальне рішення держав-членів ЄС. «Тепер ми з нетерпінням чекаємо формального рішення на Міжурядовій конференції 14 липня», – підсумував він.

Що відомо про вступ України до ЄС

Україна та Молдова отримали статус кандидатів на вступ до ЄС у червні 2022 року. 15 червня 2026 року всі держави-члени Євросоюзу одноголосно підтримали відкриття першого переговорного кластера «Основи» для України та Молдови – кроку, який роками блокував колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Київ розраховував відкрити решту п'яти кластерів до середини липня, однак наразі цей графік під загрозою.

Раніше очільниця дипломатичної служби ЄС Кая Каллас зазначала, що приєднання нових країн до Євросоюзу до 2030 року є реалістичною метою. Серед держав із найкращими шансами на вступ вона назвала Україну, Молдову, Албанію та Чорногорію.

Нагадаємо, 23 червня «Главком» писав, що Угорщина затримала відкриття нових кластерів для України та Молдови, заблокувавши надсилання спільного листа від імені всіх 27 держав-членів. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр пояснив свою позицію тим, що одночасне відкриття всіх кластерів дало б хибний сигнал країнам Західних Балкан.