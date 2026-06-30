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ЄС і Китай встановили дедлайн для врегулювання торговельних суперечок

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ЄС і Китай встановили дедлайн для врегулювання торговельних суперечок
ЄС і Китай встановили жовтень як крайній термін для досягнення прогресу у торговельних розбіжностях
фото з відкритих джерел

Китай та ЄС працюватимуть над вирішенням низки питань, що турбують їх економічні відносини

Європейський Союз і Китай визначили жовтень поточного року як крайній термін для досягнення прогресу у розв'язанні гострих торговельних розбіжностей на тлі зростання економічної напруженості. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами голови ЄС з питань торгівлі Мароша Шефчовича, до жовтня профільні команди обох сторін мають достатньо часу, щоб напрацювати перші відчутні результати, хоча повністю закрити всі суперечки навряд чи вдастьпеся. Посадовці зосередяться на врегулюванні цілої низки критичних проблем, серед яких стрімке зростання торговельного дефіциту ЄС, що минулого року досяг €360 млрд через засилля субсидованих китайських товарів на європейському ринку.

Крім того, переговори охоплять питання запровадженого Пекіном експортного контролю, який обмежив доступ Європи до стратегічно важливої сировини (напівпровідників і рідкісноземельних мінералів), а також захист прав інтелектуальної власності та реформування СОТ. У межах досягнутих домовленостей сторони створять спільну платформу для постійного моніторингу торговельних потоків і оперативного виявлення будь-яких аномальних стрибків поставок.

Для Брюсселя ці переговори є частиною оновленої стратегії з протидії деструктивній торговельній практиці Китаю, яка завдає шкоди промисловій базі континенту. Водночас Європа перебуває у вкрай делікатному становищі, оскільки будь-які жорсткі обмеження проти Пекіна спровокують дзеркальні заходи відплати й закриють європейським компаніям доступ до ключового азійського ринку.

Зі свого боку Китай уже надіслав суворе попередження: державні ЗМІ КНР повідомили про готовність Пекіна повністю заморозити економічні відносини з ЄС у разі запровадження нових лімітів.

Зазначений жовтневий дедлайн збігається з наступним самітом лідерів ЄС 15 жовтня, очікуваним вересневим візитом Сі Цзіньпіна до США, а також завершенням терміну призупинення китайського експортного контролю над критичними мінералами.

Наразі Єврокомісія паралельно готує окрему пропозицію, що має на меті ліквідувати критичну залежність європейського бізнесу від китайського імпорту, яку планують презентувати цієї осені. Ступінь агресивності майбутньої відповіді Брюсселя багато в чому залежатиме від позиції Німеччини, чиї автоконцерни (зокрема Volkswagen та BMW) вже зазнають колосальних збитків і змушені скорочувати робочі місця або знижувати прогнози прибутковості через тиск з боку китайських конкурентів.

Як відомо, Сполучені Штати запропонували Європейському Союзу створити стратегічне партнерство у сфері штучного інтелекту. Ініціатива передбачає спільний захист ланцюгів постачання напівпровідників та поглиблення технологічної співпраці на тлі зростаючого протистояння з Китаєм. 

За даними Bloomberg, американську пропозицію цього тижня представили послам країн-членів ЄС. У проєкті спільної заяви наголошується, що майбутнє штучного інтелекту має базуватися на довіреній співпраці, економічній безпеці, інноваціях і чесній конкуренції.

Теги: Європейський Союз Китай

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