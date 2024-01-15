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У Карпатах зник громадянин Франції: рятувальники повідомили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Карпатах зник громадянин Франції: рятувальники повідомили деталі
Інформацію про зникнення громадянина Франції рятувальники отримали 12 січня
фото: пресслужба ДСНС

Француз хотів у період з 3 по 6 січня пройти маршрут від селища Ворохта, урочища Завоєля до гори Говерла

У Карпатах тривають пошуки громадянина Франції, який не виходить на зв'язок уже понад 10 днів. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, інформацію про зникнення громадянина Франції вони отримали 12 січня. Її передав представник посольства Франції.

Француз хотів у період з 3 по 6 січня пройти маршрут від селища Ворохта, урочища Завоєля до гори Говерла та мандрувати Карпатами у напрямку міста Рахів Закарпатської області.

Як зазначають у ДСНС, востаннє громадянин Франції виходив на зв'язок 3 січня. Свій маршрут він не реєстрував.

«Закарпатськими гірськими рятувальниками обстежено маршрути сходження на гору Говерла з боку Закарпатської області. Основні маршрути сходження до вершини гори Говерла обстежено. Пошукові роботи продовжуються», – йдеться у повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що на високогір'ї Івано-Франківської області та Закарпаття спостерігається небезпека сходження лавин. Рятувальники закликали туристів утриматися від походів у гори.

Теги: Карпати (гори) туризм Франція

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