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США жорстко попередили Путіна після його заяв про Іран

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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США жорстко попередили Путіна після його заяв про Іран
Різка заява пролунала після того, як Путін публічно висловив готовність і надалі підтримувати Іран
фото з відкритих джерел

Міністр фінансів закликав Москву не підтримувати Тегеран та пригрозив наслідками

Сполучені Штати жорстко відреагували на заяви російського президента Володимира Путіна про підтримку Ірану. Вашингтон закликав Москву не втручатися у конфлікт і попередив про можливі наслідки для тих, хто допомагатиме Тегерану. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox News, пише «Главком».

Коментуючи позицію Росії щодо Ірану, американський посадовець звернувся до Москви із прямим попередженням. «Моє послання до всіх: тримайтеся подалі», – заявив Бессент.

Він наголосив, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне перекрити зовнішню фінансову та логістичну підтримку іранського режиму. За словами Бессента, Вашингтон уже запроваджує санкції проти структур, які допомагають Тегерану, і продовжить цей тиск.

Різка заява Бессента пролунала після того, як Путін публічно висловив готовність і надалі підтримувати Іран. Російський лідер заявив, що Москва продовжить допомагати Тегерану на тлі конфлікту зі США.

Бессент також повідомив про подальше посилення економічного тиску на Іран. За його словами, Сполучені Штати розглядають нові обмеження щодо компаній та фінансових структур, які допомагають Тегерану обходити санкції.

Зокрема, Вашингтон розглядає заходи щодо авіаційного та морського секторів, а також цифрових активів. Окремо Бессент заявив про можливість нових санкцій проти іранських банків. Американська адміністрація розраховує таким чином позбавити Іран можливості отримувати зовнішнє фінансування та матеріальну підтримку.

Бессент закликав не лише Росію, а й інші держави та компанії не допомагати Тегерану, попередивши, що Вашингтон готовий застосовувати санкції проти тих, хто підтримуватиме іранський режим.

Літак Берегової охорони США, на борту якого перебував міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін, 2 вересня здійснив аварійну посадку в Національному аеропорту імені Рейгана у Вашингтоні. Аварійна посадка сталася після того, як один із двигунів літака вийшов з ладу та загорівся.

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Теги: росія США Іран політика

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