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Молдова розпочала військові навчання біля Придністров’я (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Молдова розпочала військові навчання біля Придністров’я (фото)
Державними дорогами Молдови пересуваються колони військової техніки
фото: Міноборони Молдови

Військові проходитимуть підготовку в навчальному центрі Бульбоака

У Молдові 17-22 грудня триватимуть військові навчання неподалік від межі окупованого росіянами Придністров’я. Про це повідомляє міністерство оборони Молдови.

У повідомленні сказано, що військові 22-го миротворчого батальйону проходитимуть підготовку в навчальному центрі Бульбоака.

У зв'язку з цим у зазначений період буде організовано рух військової техніки державними дорогами, зазначили у міноборони.

Навчання військових проводитиметься відповідно до Плану підготовки національної армії на 2023 рік, додали в міноборони Молдови.

Молдова розпочала військові навчання біля Придністров’я (фото) фото 1
Молдова розпочала військові навчання біля Придністров’я (фото) фото 2

До слова, нещодавно президентка Молдови Майя Санду заявила, що Молдова і Росія можуть поліпшити свої взаємини, навіть якщо при владі в Кремлі буде диктатор Володимир Путін. 

Теги: Молдова Придністров'я військові

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