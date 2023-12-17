Молдова розпочала військові навчання біля Придністров’я (фото)

Військові проходитимуть підготовку в навчальному центрі Бульбоака

У Молдові 17-22 грудня триватимуть військові навчання неподалік від межі окупованого росіянами Придністров’я. Про це повідомляє міністерство оборони Молдови.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У повідомленні сказано, що військові 22-го миротворчого батальйону проходитимуть підготовку в навчальному центрі Бульбоака.

У зв'язку з цим у зазначений період буде організовано рух військової техніки державними дорогами, зазначили у міноборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Навчання військових проводитиметься відповідно до Плану підготовки національної армії на 2023 рік, додали в міноборони Молдови.

До слова, нещодавно президентка Молдови Майя Санду заявила, що Молдова і Росія можуть поліпшити свої взаємини, навіть якщо при владі в Кремлі буде диктатор Володимир Путін.