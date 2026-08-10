Вибух бойового дрона сколихнув Молдову. Влада звинуватила РФ

Безпілотник упав на дерево неподалік українського кордону, а після вибуху спалахнула суха рослинність

Президентка Молдови Мая Санду та прем'єр-міністр країни Васіле Тофан поклали на Росію відповідальність за інцидент із бойовим безпілотником, який вибухнув поблизу села Крокмаз у Штефан-Водському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Інцидент стався 9 серпня близько 13:20. Поблизу населеного пункту Крокмаз пролунав сильний вибух, після якого загорілася суха рослинність. Правоохоронці виявили на місці фрагменти, які попередньо ідентифікували як уламки бойового безпілотника.

Прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан, коментуючи інцидент, подякував рятувальникам, пожежникам та правоохоронцям за оперативну роботу. Він також звернув увагу на те, що дрон упав на дерево, а не на житловий будинок.

«Жертв немає, пожежу швидко ліквідували. Дякую нашим поліцейським та службам реагування, які оперативно локалізували загоряння. Цю війну відчуваємо ми всі. Ми знаємо, хто агресор. Я засуджую цю війну. Вона зачіпає і нас. Все, чого я бажаю — щоб вона якомога скоріше закінчилася», – зауважив Тофан.

Президентка Молдови Мая Санду також відреагувала на подію. Вона засудила чергове порушення повітряного простору країни та назвала його прямим наслідком російської агресії.

За словами Санду, такі інциденти створюють загрозу для людей у регіоні, а ризик для їхнього життя зростає. Президентка Молдови закликала припинити такі дії.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пожежу, яка виникла після падіння безпілотника, вдалося ліквідувати. Вибухотехніки мають провести технічну експертизу знайдених уламків.

Нагадаємо, це вже не перший подібний інцидент у Молдові за останні дні. 5 серпня у Кагульському районі виявили фрагменти російського безпілотника «Герань-2». Усі знайдені уламки та інші об'єкти задокументували та вилучили для проведення необхідних експертиз.

Раніше Міністерство оборони Молдови підрахувало, що за майже чотири з половиною роки повномасштабної війни Росії проти України повітряний простір країни незаконно перетнули 60 російських та іранських ракет і безпілотників.

Російські дрони пролітали практично над усією територією Молдови, однак найбільше таких випадків зафіксували у районах поблизу українського кордону. Щонайменше 12 інцидентів стосувалися безпілотників або їхніх уламків, оснащених вибухівкою.