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У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено трубопровід аміаку, одна людина отруїлася

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено трубопровід аміаку, одна людина отруїлася
Наразі загрози для населення немає
Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Містяни скаржаться на сильний запах аміаку в повітрі

Внаслідок російського удару по Дніпру вранці 27 липня на одному з підприємств Дніпра було пошкоджено трубопровід аміаку, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДСНС Дніпропетровщини.

«Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували наслідки аварії. Всі засувки ємностей перекрито, витік аміаку зупинено», – йдеться в повідомленні.

В ДСНС наголосили, що наразі загрози для населення немає. Концентрація аміаку у повітрі контролюється.

Міський голова Дніпра Борис Філатов в свою чергу повідомив, що внаслідок витоку аміаку постраждала одна людина.

«Щодо смороду, на який скаржилися містяни. Як ви, мабуть, уже бачили заяву ДСНС, через атаку на одне з підприємств було пошкоджено трубопровід аміаку. Рятувальники ліквідували наслідки аварії. Витік зупинено. Одна людина звернулася до міської лікарні з отруєнням», – розповів він.

Як повідомляв «Главком», російські окупанти вранці, 27 липня атакували Дніпро. Внаслідок удару виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у кількох багатоповерхових будинках. Також понівечено автомобілі та магазин.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

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Теги: росія ДСНС Дніпро пострадали авіаудар

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