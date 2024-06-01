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На Харківщині спалахнули майже 4 тис. га лісу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Харківщині спалахнули майже 4 тис. га лісу
Лісова пожежа на Харківщині
фото: ДСНС

Станом на 12:00 вдалося локалізувати шість із дев'яти лісових пожеж

На Харківщині виникли одразу дев’ять лісових пожеж загальною площею майже 4 тис. га. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

«Вогнем охоплено понад 3 тис. 700 га лісів. Більшість пожеж спричинили окупанти», – поінформували вогнеборці.

На Харківщині виникли одразу дев’ять лісових пожеж
На Харківщині виникли одразу дев’ять лісових пожеж
фото: ДСНС

Станом на 12:00 вдалося локалізувати шість пожеж на площі приблизно 2 300 га.

«Співробітники ДСНС та лісгоспів працюють у надважких умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками. Складність гасіння пов’язана й із тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними ворожими боєприпасами», – пояснили надзвичайники.

На Харківщині вогонь охопив понад 3 тис. 700 га лісів
На Харківщині вогонь охопив понад 3 тис. 700 га лісів
фото: ДСНС

Нагадаємо, що 1 червня приблизно о 5:00 окупанти завдали ракетного удару по території приватного житлового сектора у місті Балаклія Ізюмського району, що на Харківщині. Нині відомо про 13 поранених, серед них – восьмеро дітей. 

Крім того, вночі 31 травня російські окупаційні війська здійснили обстріл Харкова. Армія РФ влучила ракетами С-300 у житловий будинок. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова зросла до семи, серед них четверо чоловіків і троє жінок.

Теги: Харківщина ліс пожежа

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