На Харківщині спалахнули майже 4 тис. га лісу

Станом на 12:00 вдалося локалізувати шість із дев'яти лісових пожеж

На Харківщині виникли одразу дев’ять лісових пожеж загальною площею майже 4 тис. га. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

«Вогнем охоплено понад 3 тис. 700 га лісів. Більшість пожеж спричинили окупанти», – поінформували вогнеборці.

На Харківщині виникли одразу дев’ять лісових пожеж фото: ДСНС

Станом на 12:00 вдалося локалізувати шість пожеж на площі приблизно 2 300 га.

«Співробітники ДСНС та лісгоспів працюють у надважких умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками. Складність гасіння пов’язана й із тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними ворожими боєприпасами», – пояснили надзвичайники.

На Харківщині вогонь охопив понад 3 тис. 700 га лісів фото: ДСНС

Нагадаємо, що 1 червня приблизно о 5:00 окупанти завдали ракетного удару по території приватного житлового сектора у місті Балаклія Ізюмського району, що на Харківщині. Нині відомо про 13 поранених, серед них – восьмеро дітей.

Крім того, вночі 31 травня російські окупаційні війська здійснили обстріл Харкова. Армія РФ влучила ракетами С-300 у житловий будинок. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова зросла до семи, серед них четверо чоловіків і троє жінок.