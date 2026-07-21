Москва: колишнього директора Vip-термінала, звідки востаннє вилетів Пригожин, знайдено мертвим 

Коршенко був одним із засновників термінала ділової авіації «Шереметьєво», який відкрився у 2011 році

За даними російських ЗМІ, чоловіка звільнили за кілька тижнів до смерті

У Москві знайшли мертвим колишнього директора термінала ділової авіації аеропорту «Шереметьєво» Олексія Коршенка.

Саме через цей термінал у серпні 2023 року проходив літак засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина перед своїм останнім польотом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За інформацією видання, 57-річного Коршенка знайшли повішеним на балконі його квартири ще 6 червня. Російські правоохоронці попередньо розглядають версію самогубства. Водночас колеги загиблого стверджують, що приблизно за три тижні до смерті його несподівано звільнили.

Коршенко був одним із засновників термінала ділової авіації «Шереметьєво», який відкрився у 2011 році. Саме там 23 серпня 2023 року обслуговували літак Embraer Legacy 600, на борту якого перебував Євген Пригожин. Невдовзі після зльоту бізнес-джет зазнав катастрофи в Тверській області, внаслідок чого загинули всі пасажири та члени екіпажу.

The Moscow Times також пише, що Коршенко нібито міг володіти інформацією про технічне обслуговування літака перед його останнім рейсом. Зокрема, канал пише про можливі несправності повітряного судна та припускає, що вибуховий пристрій міг бути захований в одному з агрегатів літака. Однак ці твердження не мають офіційного підтвердження.

Після катастрофи співробітник Росавіації, який прибув до термінала для перевірки, зміг опитати персонал, однак, за даними видання, не отримав доступу до записів камер спостереження та іншої документації. Документи, які вдалося знайти, згодом вилучили співробітники ФСБ.

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року літак Embraer Legacy 600, на борту якого перебував засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, розбився у Тверській області Росії. Катастрофа сталася через два місяці після збройного заколоту «вагнерівців». Офіційно російська влада заявила, що причиною аварії міг стати вибух ручної гранати на борту. Водночас The Wall Street Journal, посилаючись на джерела у західних та російських спецслужбах, повідомляло, що за ліквідацією Пригожина міг стояти тодішній секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.