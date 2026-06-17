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Росія застосовує нову систему глушіння Starlink: чим це загрожує ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія застосовує нову систему глушіння Starlink: чим це загрожує ЗСУ
РЕБ «Волна Купол Гарант»
фото: 422-й окремий полк безпілотних систем Luftwaffe

Супутниковий зв’язок Starlink є ключовим для управління українськими ударними безпілотниками

Росія активізувала застосування комплексу РЕБ «Волна Купол Гарант» після того, як ЗСУ почали масово завдавати ударів по російській логістиці за допомогою так званих «старлінколетів» – дронів із встановленими терміналами Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву радника міністра оборони Сергія Бескрестнова (позивний Флеш) в інтерв’ю BBC News Україна.

За словами фахівця у галузі військових радіотехнологій, система не є новою: вперше її зафіксували ще у 2024 році на Харківському напрямку, однак тоді українські сили швидко її виявили й знищили. Після цього тривалий час комплекс майже не використовували. Лише останніми тижнями росіяни знову повернули його на фронт, намагаючись захистити критичну інфраструктуру та логістичні маршрути.

Відомо, що одна така система коштує близько $1,5 млн, а її зона покриття сягає до 20 кв. км. Це означає, що один комплекс здатен прикривати об’єкт у радіусі приблизно 3-4 км – наприклад, склад боєприпасів, підстанцію чи логістичний вузол.

Принцип роботи «Волни» полягає у створенні потужних перешкод у діапазоні 14-14,5 ГГц, через які супутник не може стабільно підтримувати зв’язок із терміналами Starlink на певній території. Таким чином РФ намагається зірвати управління українськими ударними дронами.

Втім, у системи є і слабкі місця. Через потужне випромінювання її роботу можуть швидко фіксувати як сама SpaceX, так і супутники радіорозвідки західних партнерів. Це значно ускладнює приховане використання комплексу та робить його потенційною ціллю для українських ударів.

На думку експерта, повернення «Волни Купол Гарант» на фронт свідчить про зміну тактики російської армії у відповідь на зростаючу ефективність українських далекобійних безпілотників. Використання дорогих систем РЕБ для прикриття окремих логістичних вузлів та об’єктів критичної інфраструктури демонструє, що удари ЗСУ змушують РФ переглядати систему захисту тилу й витрачати додаткові ресурси на оборону.

Нагадаємо, останніми місяцями українські сили значно наростили використання далекобійних ударних дронів із підключенням до Starlink, що дозволило завдавати ударів по російських складах, логістичних вузлах і військовій інфраструктурі на відстані до 200-300 км.

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Теги: росія ЗСУ війна Starlink

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