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Росія знайшла пропаганду наркотиків у книгах Леніна та Маяковського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія знайшла пропаганду наркотиків у книгах Леніна та Маяковського
«Ослиний міст» Леніна будуть маркувати
фото з відкритих джерел

Попередження має розміщуватися на обкладинці видання

Збірки Володимира Маяковського та Володимира Леніна почнуть маркувати в Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Йдеться про книги «Війна і мова» Маяковського та «Ослиний міст» Леніна. Рішення про маркування творів пов’язане із законом про пропаганду наркотиків.

З 1 березня почали діяти поправки до закону «Про наркотичні засоби та психотропні речовини», які запроваджують кримінальну та адміністративну відповідальність за поширення творів із згадкою про наркотики.

Міністерство цифрових технологій Росії затвердило порядок маркування таких книг. Згідно з правилами, попередження має розміщуватися на обкладинці видання.

Нагадаємо, Росія поширює політику «традиційних цінностей» на спорт і книговидання: нові правила забороняють фанатські банери на стадіонах, а видавці змушені ставити обмежувальні позначки навіть на твори Пушкіна та Чехова.

Після змін законодавства, що передбачають відповідальність за згадки про наркотики у художніх творах, видавці масово маркують книги позначкою «18+» або додають попередження. Це торкнулося навіть класичної літератури зі шкільної програми: відповідні позначки з'явилися на виданнях Пушкіна та Чехова.

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Теги: росія росіяни наркотики

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