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В Україну з неоголошеним візитом приїхав президент Литви Науседа

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україну з неоголошеним візитом приїхав президент Литви Науседа
Науседа зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським
фото з відкритих джерел

У Києві президент Литви також візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України

Сьогодні, 28 червня, до Києва  з неоголошеним візитом прибув президент Литви Гітанас Науседа. Він зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомила пресслужба литовського лідера.

У Києві президент Литви також візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.

Гітанас Науседа під час зустрічі з Зеленським обговорить порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня. Також лідери приділять увагу питання переговорів про вступ України до ЄС, допомогу Литви та Євросоюзу.

Президент Литви прибув до Києва з Гааги, де вчора обговорили підтримку України. З Києва Науседа поїде до Брюсселя, де завтра починається засідання Ради європейських лідерів.

Нагадаємо, Литовський європарламентар пропонує дати гарантії безпеки Україні від коаліції країн-членів НАТО

Теги: президент Литва Фаустас Науседа

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