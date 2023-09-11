У російському Білгороді пролунали потужні вибухи

Очевидці повідомляють, що деякі вибухи супроводжуються сильним задимленням

У ніч проти 11 вересня, у російському місті Білгород пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляють росЗМІ.

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Очевидці повідомляють, що деякі вибухи супроводжуються сильним задимленням.

Незабаром міністерство оборони РФ заявило, що система протиповітряної оборони (ППО) збила два безпілотних літальних апарати (БПЛА) літакового типу над територією Білгородської області.

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Раніше Міноборони РФ заявило про нову атаку на Кримський міст.

Нагадаємо, у суботу, 9 вересня, близько 11 години в окупованому Криму прогриміли вибухи. При цьому російські окупанти не повідомляли про знищення боєприпасів у цьому районі.

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Останнім часом почастішали вибухи в окупованому Криму. Міноборони Росії заявило, що в ніч на 2 вересня Україна нібито намагалася атакувати Кримський міст надводними дронами. Окупанти звітували про знищення трьох морських дронів.

Як повідомлялося, голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд ввжає, що для деокупації Криму Україні може знадобитись не військова стратегія.

До слова, у 2022 році мільярдер Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму. У такий спосіб він хотів зірвати атаку ЗСУ підводними дронами на російський військово-морський флот.