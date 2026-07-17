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Дрони похитнули контроль Росії над Кримом, – The Economist

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрони похитнули контроль Росії над Кримом, – The Economist
Ураження нафтопереробних заводів і мереж розподілу палива спричиняє дефіцит бензину по всьому півострову
фото з відкритих джерел, ілюстративне

У червні зафіксували рекордну кількість українських ударів углиб території Росії

Наступ України з використанням безпілотників ускладнює постачання й оборону тимчасово окупованого Криму, який Росія перетворила на плацдарм ще з 2014 року. Про це пише «Главком» із посиланням на The Economist.

Масштаб ударів

Україна активізувала удари по стратегічній інфраструктурі півострова – електричних підстанціях, мостах, нафтосховищах та аеродромах. Безпілотники також перекривають дороги, залізниці та водні шляхи, що з'єднують Крим з Росією.

За даними організації ACLED, яка відстежує конфлікти, з 692 атак на Крим із 2022 року понад половина припала на останні 12 місяців, а п'ята частина – на період з червня. Лише в червні ACLED зафіксувала понад 100 рейдів углиб території Росії – це найвищий місячний показник за всю війну. Російська влада заявила, що 13 липня перехопила 926 дронів, однак відеозаписи свідчать, що принаймні частині з них удалося прорватися.

Наслідки для Криму

Ураження нафтопереробних заводів і мереж розподілу палива завдає шкоди експортним доходам Росії та спричиняє дефіцит бензину. Такі довгі черги на заправках росіяни востаннє бачили в останні дні існування СРСР.

Хто за цим стоїть

За версією видання, саме Михайло Федоров, який до 15 липня обіймав посаду міністра оборони, наростив кількість і різноманітність безпілотників, доступних командирам. Наразі неясно, чи збережеться його підхід, заснований на масовому застосуванні дронів, після його звільнення. Видання також зазначає, що Україні допомагає американська розвідка.

Втрати Росії

За оцінками The Economist, з лютого 2022-го по 13 липня 2026 року загинуло від 367 до 602 тисяч російських військових – це еквівалент 1–2% довоєнного чоловічого населення призовного віку. За даними аналітичного центру CSIS, Росія щомісяця набирає близько 27 тисяч солдатів, втрачаючи при цьому близько 30 тисяч. Повна ізоляція півострова дала б Україні сильні позиції на будь-яких майбутніх переговорах.

Нагадаємо, ЗСУ розпочали кампанію з повної логістичної ізоляції Криму на суходолі, у морі та в повітрі – через удари по логістиці окупаційна влада призупинила продаж пального приватним особам.

До слова, Сили безпілотних систем уразили шість енергооб'єктів у Криму та російські танкери в Азовському морі.

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Теги: розвідка звільнення окупація населення Михайло Федоров влада криза росія Крим росіяни

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