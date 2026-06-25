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Паливний бізнес окупованого Криму опинився на межі банкрутства

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Паливний бізнес окупованого Криму опинився на межі банкрутства
Працівники кримської мережі АЗС попросили Путіна врятувати компанію
скриншот з відео

Працівники найбільшої мережі АЗС півострова звернулися до Путіна після зупинки продажу пального та пошкодження паливної інфраструктури

Працівники кримської паливної компанії ТES, яка володіє однією з найбільших мереж автозаправних станцій на тимчасово окупованому півострові, звернулися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням врятувати підприємство від банкрутства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Дениса Казанського.

У своєму зверненні співробітники компанії заявляють, що через кризу з паливом у Криму підприємство опинилося на межі краху. За їхніми словами, ситуація загрожує масовим безробіттям, а сама компанія більше не може працювати у звичному режимі.

Працівники ТES стверджують, що впродовж останніх років працювали в умовах санкцій, однак тепер підприємство зіткнулося з критичними проблемами. У зверненні вони зазначають: «ворожі удари знищили термінал світлих нафтопродуктів у Керчі з тонами пального, розбомблені декілька АЗС, спалені бензовози, атакована нафтобаза».

Співробітники компанії також попросили Путіна та уряд Росії підтримати підприємство. Які саме заходи підтримки вони очікують отримати, у зверненні не уточнюється.

За інформацією Дениса Казанського, ТES є однією з найбільших паливних компаній на території тимчасово окупованого Криму. Вона володіє широкою мережею автозаправних станцій, паливними терміналами та нафтобазами.

Журналіст повідомляє, що об'єкти компанії зазнали значних пошкоджень. Зокрема, у червні 2026 року були зафіксовані влучання та масштабні пожежі на нафтогазовому сховищі ТES поблизу Бахчисарая, а також на нафтовому терміналі у Керчі. Унаслідок цього мережа ТES була змушена повністю припинити відпуск пального населенню.

Власником компанії є кримський колаборант, колишній депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим Сергій Бейм. Після окупації Криму Росією у 2014 році він підтримав анексію півострова та заявив: «Ми – патріоти Росії, чим більше санкцій, тим нам веселіше».

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

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Теги: Крим бензин АЗС пальне заправка

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