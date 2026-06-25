Паливний бізнес окупованого Криму опинився на межі банкрутства

Працівники найбільшої мережі АЗС півострова звернулися до Путіна після зупинки продажу пального та пошкодження паливної інфраструктури

Працівники кримської паливної компанії ТES, яка володіє однією з найбільших мереж автозаправних станцій на тимчасово окупованому півострові, звернулися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням врятувати підприємство від банкрутства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Дениса Казанського.

У своєму зверненні співробітники компанії заявляють, що через кризу з паливом у Криму підприємство опинилося на межі краху. За їхніми словами, ситуація загрожує масовим безробіттям, а сама компанія більше не може працювати у звичному режимі.

Працівники ТES стверджують, що впродовж останніх років працювали в умовах санкцій, однак тепер підприємство зіткнулося з критичними проблемами. У зверненні вони зазначають: «ворожі удари знищили термінал світлих нафтопродуктів у Керчі з тонами пального, розбомблені декілька АЗС, спалені бензовози, атакована нафтобаза».

Співробітники компанії також попросили Путіна та уряд Росії підтримати підприємство. Які саме заходи підтримки вони очікують отримати, у зверненні не уточнюється.

За інформацією Дениса Казанського, ТES є однією з найбільших паливних компаній на території тимчасово окупованого Криму. Вона володіє широкою мережею автозаправних станцій, паливними терміналами та нафтобазами.

Журналіст повідомляє, що об'єкти компанії зазнали значних пошкоджень. Зокрема, у червні 2026 року були зафіксовані влучання та масштабні пожежі на нафтогазовому сховищі ТES поблизу Бахчисарая, а також на нафтовому терміналі у Керчі. Унаслідок цього мережа ТES була змушена повністю припинити відпуск пального населенню.

Власником компанії є кримський колаборант, колишній депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим Сергій Бейм. Після окупації Криму Росією у 2014 році він підтримав анексію півострова та заявив: «Ми – патріоти Росії, чим більше санкцій, тим нам веселіше».

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.