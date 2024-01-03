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Окупанти намагалися покращити тактичне положення на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти намагалися покращити тактичне положення на одному з напрямків – Генштаб
Підрозділи ракетних військ ЗСУ уразили три засоби протиповітряної оборони РФ
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 47 бойових зіткнень

Триває 679-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 47 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав шість ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мороховець та Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Тимоновичі, Архипівка, Леонівка, Костобобрів, Грем'яч Чернігівської області; Марчихина Буда, Волфине, Костянтинівка, Миропілля, Попівка Сумської області; Алісівка, Липці, Лук'янці, Стариця, Зибине, Одрадне Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів біля Петропавлівки, Кучерівки, Подолів, Берестового Харківської області та Новоєгорівки Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Противник завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито чотири атаки біля Богданівки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Північне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Часів Яр, Миколаївка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито дев'ять атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 19 – поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару поблизу Олександрополя Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Авдіївка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Сили оборони відбили атаку противника біля Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали Томарине, Новотягинка, Садове, Херсон, Чорнобаївка та Кізомис Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив вісім безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три засоби протиповітряної оборони, три артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та пункт управління противника.

Нагадаємо, під час російської повітряної атаки 2 січня майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет у Північній операційній зоні знищили мобільні групи ППО.

До слова, якщо нинішні разючі темпи втрат Росії в особовому складі збережуться, вони можуть скоротити війну на цілий рік, вважає консультант зі стратегічного управління Стівен Копітс.

Теги: війна Генштаб окупанти Авдіївка

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