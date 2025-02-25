Польща піднімала військову авіацію через атаку РФ на Україну

Вночі в Україні оголошували повітряну тривогу через атаку «Шахедів», а зранку – через ракетну загрозу

Сьогодні вранці Польща піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща у соцмережі X.

«Увага, через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у повітряному просторі Польщі почала діяти військова авіація», – йдеться в заяві.

Також в командуванні поінформували, що були задіяні усі наявні сили та засоби, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели в готовність.

Крім того, були вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях.

Нагадаємо, вночі в Україні оголошували повітряну тривогу через атаку «Шахедів», а зранку – через ракетну загрозу.

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