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Російський журналіст Познер потрапив у «список Путіна»: що це означає

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Російський журналіст Познер потрапив у «список Путіна»: що це означає
Включення Познера до «списку Путіна» обговорювалося опозицією ще у 2023 році, але тоді це рішення не отримало необхідної підтримки членів групи
фото: ТАСС

Володимир Познер вважає дивним рішення російської опозиції внести його до списку

4 жовтня 90-річного журналіста та телеведучого Володимира Познера внесли до «списку Путіна». Це сталося на з’їзді організації, яка визнана небажаною у РФ, «Форуму вільної Росії» у Вільнюсі. Про це повідомляють росЗМІ.

Рішення прийняли на засіданні спеціальної групи, відповідальної за складання переліку, до якого вносяться особи, які підтримують російську владу та мають стосунок до війни Росії в Україні.

Видання пише, що включення Познера до «списку Путіна» обговорювалося опозицією ще у 2023 році, але тоді це рішення не отримало необхідної підтримки членів групи.

База «Список Путіна» є окремим спецпроєктом Форуму вільної Росії – тієї частини російської ліберальної опозиції, яку умовно називають «групою Каспарова». Ця база, як зазначено на самому сайті проєкту, створена «з метою пошуку, закріплення та уніфікації даних про осіб, відповідальних за створення і функціонування системи узурпації влади і подавлення громадянських свобод в Росії, а також військових злочинців та відповідальних за розпалювання війни».

Зазначається, що потрапив він до опозиційного списку через інтерв'ю Forbes. Там журналіст заявив, що відмовився від роботи на Заході через вимоги висловлюватися «щодо Путіна і щодо політики».

Також Володимир Познер вважає дивним рішення російської опозиції внести його до «списку Путіна». У цьому списку також фігурують колишній глава «Роснано» Анатолій Чубайс, журналістка Ксенія Собчак та інші.

Нагадаємо, що російський тележурналіст Володимир Познер висловив свою думку про напад Росії на Україну.

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Теги: Україна окупанти Володимир Познер війна путінський режим путін опозиція росіяни росія

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