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Зеленський попередив українців про можливе посилення ударів з боку Кремля

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Зеленський попередив українців про можливе посилення ударів з боку Кремля
Президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Глава держави закликав українців не втрачати пильності

Україна досягла нових важливих домовленостей із західними партнерами щодо збільшення поставок винищувачів F-16, прискорення навчання пілотів та впровадження чергових пакетів оборонної допомоги й економічних санкцій проти Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки дипломатичної роботи та засідання у форматі «Рамштайн», інформує «Главком».

Глава держави підкреслив, що позиції російського диктатора Володимира Путіна стрімко слабшають під тиском міжнародної ізоляції та ударів по воєнній машині РФ. 

За словами президента, Путін стає дедалі слабшим через паливний колапс всередині Росії та неспроможність його ВПК забезпечувати тривалу затяжну війну у колишніх масштабах.

Володимир Зеленський закликав громадян суворо дотримуватися безпекових протоколів. Відчуваючи поразку на полі бою та втрату економічної стабільності, Кремль може вдатися до чергових хвиль масованих ракетно-дронових обстрілів критичної інфраструктури та житлових кварталів.

«Путін слабшає і тому, може посилювати удари по нас. Ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка укриттями, я вас дуже прошу, дуже», – сказав президент.

«Главком» писав, що лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі вперше ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії не на шість місяців, як це було раніше, а одразу на рік. Крім того, всі 27 держав ЄС уперше з грудня 2024 року одноголосно підтримали декларацію щодо війни Росії проти України. У документі зазначається, що Євросоюз має намір посилювати тиск на Москву та й надалі послаблювати російську військову економіку, аби змусити Кремль до змістовних мирних переговорів.

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Теги: росія путін Володимир Зеленський авіаудар

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