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    Росіянин замінував одяг дівчини, щоб домогтися взаємності

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    Через &laquo;оригінальні&raquo; залицяння дівчина отримала важкі травми - Росіянин замінував одяг дівчини, щоб домогтися взаємності
    Через «оригінальні» залицяння дівчина отримала важкі травми
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік вирішив нестандартно звернути на себе увагу обраниці

    Росіянин встановив саморобний вибуховий пристрій у кишені дівчини, яка йому сподобалася, щоб привернути її увагу та домогтися взаємності. Як повідомляє інтернет-видання Baza, дівчина втратила три пальці.

    43-річний житель Тули на ім'я Олександр закохався, проте обраниця не відповідала йому взаємністю. Тоді він вирішив нестандартно звернути на себе її увагу.

    Чоловік зробив невелику бомбу – 1-3 грами у тротиловому еквіваленті – з картону, кількох батарейок, лампочки та піротехнічної речовини з петарди. Скориставшись моментом, Олександр сховав вибуховий пристрій до кишені куртки дівчини.

    Дівчина знайшла дивний предмет і спробувала його дістати, проте бомба здетонувала просто в руці. Вибухом їй відірвало кілька пальців і зламало кисть.

    Чоловіка затримали. Правоохоронцям він розповів, що таким чином хотів привабити дівчину, почати з нею стосунки, і нічого кращого не придумав.

    Раніше в Одеській області у селищі Захарівка у пенсіонера вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

    Як раніше повідомлялося, житель Херсона в Одесі мав намір продати п'ять гранат. Він привіз їх з собою і ховав в орендованій квартирі і в шафці супермаркету.

    Нагадаємо, 17 вересня в Одесі чоловік прийшов на стадіон однієї зі шкіл, де у дітей тривало заняття, і погрожував підірвати гранату.

    Також стало відомо, що вибух снаряда часів Першої світової війни, за попередньою інформацією, став причиною загибелі двох туристів у Рахівському районі Закарпатської області.


    Теги: вибух чоловік стадіон
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    Росіянин замінував одяг дівчини, щоб домогтися взаємності