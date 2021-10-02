Росіянин замінував одяг дівчини, щоб домогтися взаємності

Чоловік вирішив нестандартно звернути на себе увагу обраниці

Росіянин встановив саморобний вибуховий пристрій у кишені дівчини, яка йому сподобалася, щоб привернути її увагу та домогтися взаємності. Як повідомляє інтернет-видання Baza, дівчина втратила три пальці.

43-річний житель Тули на ім'я Олександр закохався, проте обраниця не відповідала йому взаємністю. Тоді він вирішив нестандартно звернути на себе її увагу.

Чоловік зробив невелику бомбу – 1-3 грами у тротиловому еквіваленті – з картону, кількох батарейок, лампочки та піротехнічної речовини з петарди. Скориставшись моментом, Олександр сховав вибуховий пристрій до кишені куртки дівчини.

Дівчина знайшла дивний предмет і спробувала його дістати, проте бомба здетонувала просто в руці. Вибухом їй відірвало кілька пальців і зламало кисть.

Чоловіка затримали. Правоохоронцям він розповів, що таким чином хотів привабити дівчину, почати з нею стосунки, і нічого кращого не придумав.

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Як раніше повідомлялося, житель Херсона в Одесі мав намір продати п'ять гранат. Він привіз їх з собою і ховав в орендованій квартирі і в шафці супермаркету.

Нагадаємо, 17 вересня в Одесі чоловік прийшов на стадіон однієї зі шкіл, де у дітей тривало заняття, і погрожував підірвати гранату.

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