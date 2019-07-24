«Російська справа»: спецпрокурор Мюллер сьогодні виступить у Конгресі США



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Спеціальний прокурор Роберт Мюллер

Мюллер виступить перед юридичним комітетом і комітетом із розвідки Палати представників США

У середу, 24 липня, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер буде публічно свідчити перед американським Конгресом.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Мюллер виступить перед юридичним комітетом і комітетом із розвідки Палати представників США.

У Мін'юсті повідомили Мюллеру, що його виступ повинен обмежитися рамками оприлюдненої доповіді про підсумки розслідування передбачуваного втручання Росії у вибори президента США 2016 року.

Раніше повідомлялося, що Генпрокурор США заблокував частину звіту Мюллера у «російській справі».

Як відомо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який вже завершив свої повноваження, дав офіційну згоду взяти особисту участь у слуханнях одразу у двох комітетах Палати представників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що демократи в Конгресі не доб’ються його відставки через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Раніше стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти чинного глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

Після цього Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США.

Наприкінці травня демократи у Конгресі США заговорили про імпічмент Трампа після виступу Мюллера.

Проте менше 10% членів Палати представників підтримують початок процедури імпічменту.