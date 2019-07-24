  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    «Російська справа»: спецпрокурор Мюллер сьогодні виступить у Конгресі США

    • Розсилка
    <p>Спеціальний прокурор Роберт Мюллер</p> - «Російська справа»: спецпрокурор Мюллер сьогодні виступить у Конгресі США

    Спеціальний прокурор Роберт Мюллер

    Мюллер виступить перед юридичним комітетом і комітетом із розвідки Палати представників США

    У середу, 24 липня, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер буде публічно свідчити перед американським Конгресом.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Мюллер виступить перед юридичним комітетом і комітетом із розвідки Палати представників США. 

    У Мін'юсті повідомили Мюллеру, що його виступ повинен обмежитися рамками оприлюдненої доповіді про підсумки розслідування передбачуваного втручання Росії у вибори президента США 2016 року.

    Раніше повідомлялося, що Генпрокурор США заблокував частину звіту Мюллера у «російській справі»

    Як відомо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який вже завершив свої повноваження, дав офіційну згоду взяти особисту участь у слуханнях одразу у двох комітетах Палати представників.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що демократи в Конгресі не доб’ються його відставки через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

    Раніше стало відомо, що офіс спецпрокурора США на чолі з Робертом Мюллером, який проводив розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, не міг висувати звинувачень проти чинного глави Білого дому, згідно з настановами мін'юсту.

    Після цього Трамп зробив суперечливі заяви щодо втручання РФ у вибори президента США.

    Наприкінці травня демократи у Конгресі США заговорили про імпічмент Трампа після виступу Мюллера.

    Проте менше 10% членів Палати представників підтримують початок процедури імпічменту.

    Читайте також
    Росія США вибори вибори у США розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ