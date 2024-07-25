Розвідка повідомила, скільки крилатих ракет X-101 РФ виробляє щомісяця

Росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення у 2022 році

Росія має на озброєнні близько 160 ракет Х-101

Щомісяця країна-окупант виробляє близько 50 крилатих ракет X-101. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони у відповідь на запит Liga.net.

Як зазначається, станом на початок повномасштабного вторгнення Росія мала на озброєння 440 ракет типу X-101. Протягом 2023 року було виготовлено 460 ракет такого типу.

Водночас зараз Росія має на озброєнні близько 160 ракет Х-101 і щомісяця виробляє 50 одиниць.

На запитання щодо країн походження компонентів у розвідці зазначили, що для виготовлення ракет Х-101 90% деталей та обладнання західного виробництва імпортуються в Росію через Китай.

Як повідомила газета Financial Times, крилата ракета повітряного базування Х-101, якою росіяни зруйнували дитячу лікарню «Охматдит» у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про те, що Москві вдається успішно обходити західні санкції. Видання зазначило, що знята на відео за кілька секунд до того, як вона влучила в онкологічну лікарню, Х-101 є однією з найсучасніших крилатих ракет Росії й має вирішальне значення для її кампанії повітряних ударів по Україні.