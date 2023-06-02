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Бійці «Свобода Росії» показали відео бою біля Шебекіно (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бійці «Свобода Росії» показали відео бою біля Шебекіно (відео)
Партизани ведуть активні бойові дії На Білгородщині
фото: легіон «Свобода Росії»

Бій розгорнувся біля села Нова Таволжанка

Бійці легіону «Свобода Росії», які продовжують рейд у Білгородській області РФ показала фрагмент одного з боїв. Відео з’явилося у Telegram «Свобода Росії».

«Фрагмент бою легіонерів із села Нова Таволжанка. Іде бій», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи і поширилася інформація, що на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону «Свобода Росії». Свій «візит» на Бєлгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону. 

1 червня бійці російського добровольчого корпусу повідомили, що знову зайшли на територію Білгородської області РФ і розпочали другу фазу звільнення територій від путінського режиму.

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Теги: Свобода добровольці 2 травня Telegram звільнення відео

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