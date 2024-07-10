Головна Світ Політика
search button user button menu button

Новий прем'єр Британії підтвердив, що Україна може бити по території РФ ракетами Storm Shadows

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Новий прем'єр Британії підтвердив, що Україна може бити по території РФ ракетами Storm Shadows
Стармер родовжуватиме політику попереднього уряду Великої Британії щодо використання зброї великої дальності у російсько-українській війні
фото з відкритих джерел

За словами Стармера, Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.

Новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на Саміті НАТО у Вашингтоні заявив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadows для удару по Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Стармера, Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії. Він також підтвердив, що продовжуватиме політику попереднього уряду Великої Британії щодо використання зброї великої дальності у російсько-українській війні.

Прем'єр Британії додав, що ці ракети мають застосовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, в оборонних цілях.

«Саме Україна має вирішити, як їх використовувати в цих оборонних цілях», – зазначив Стармер.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, розроблена спільно Великою Британією і Францією. Зазвичай її запускають з повітря. З дальністю стрільби понад 250 км, або 155 миль, вона лише трохи поступається 185-мильній американській армійській системі класу з«емля-земля»  (ATACMS). 

Нагадаємо. на початку травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

Також після зустрічі з президентом Зеленським в Одесі новий міністр оборони Британії Джон Гілі оголосив новий пакет підтримки України. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

До слова, новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що його країна лишається непохитною у підтримці України. Крім того, він заявив, що чекає скорої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. 

Читайте також: Новий прем’єр Британії прокоментував масований удар по Києву
Теги: Велика Британія Україна війна військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НАТО отримало урок через російсько-українську війну
«Україна навчила». Європейський експерт анонсував нову концепцію оборони НАТО
7 липня, 20:28
Сьогодні близько 16:00 ворог завдав удару по стиглому пшеничному лану
Росіяни обстріляли на Харківщині поле стиглої пшениці площею 110 га (фото)
1 липня, 21:34
У Держспоживслужбі розповіли про махінації з комунальними платіжками
Держспоживслужба: Комунальники оббирають споживачів, які… справно розраховуються
30 червня, 12:13
На думку Сі Цзіньпіна, зараз необхідно докласти зусиль для запобігання розширенню й посиленню «конфлікту»
Китай зібрався самотужки врегулювати війну в Україні
24 червня, 20:38
Нардеп пояснив, кого з українців можуть мобілізувати до 25-ти років
Нардеп пояснив, кого з українців можуть мобілізувати до 25-ти років
24 червня, 15:59
2-CT Hawkeye – це фактично 105-мм гармата М20 на шасі армійського позашляховика
В Україні пройшла випробування нова американська САУ (відео)
24 червня, 09:02
Для подолання дефіциту в енергосистемі залучено імпорт та аварійна допомога з країн Європи
«Укренерго» знову посилює відключення світла через атаки РФ
21 червня, 10:59
Київський безпековий форум проведе спеціальну подію за участі послів Великої сімки
Саміт Великої сімки і Саміт миру. Спеціальна подія Київського безпекового форуму (трансляція)
19 червня, 18:55
Представники опозиції бачать у ініціативі небезпеку
Куди зник законпроєкт про множинне громадянство? Депутат пояснив небезпеку
15 червня, 09:45

Політика

Новий прем'єр Британії підтвердив, що Україна може бити по території РФ ракетами Storm Shadows
Новий прем'єр Британії підтвердив, що Україна може бити по території РФ ракетами Storm Shadows
Польща ініціювала навчання НАТО зі встановлення морських мін на Балтиці
Польща ініціювала навчання НАТО зі встановлення морських мін на Балтиці
Нова Зеландія надасть Україні $9,8 млн військової та гуманітарної допомоги
Нова Зеландія надасть Україні $9,8 млн військової та гуманітарної допомоги
Бази США у Європі переведені у стан підвищеної готовності через диверсійну загрозу – CNN
Бази США у Європі переведені у стан підвищеної готовності через диверсійну загрозу – CNN
НАТО виділило понад $7 млн для жінок у ЗСУ: на що підуть кошти
НАТО виділило понад $7 млн для жінок у ЗСУ: на що підуть кошти
Хто зупинить Путіна? Байден зробив потужну заяву на підтримку України
Хто зупинить Путіна? Байден зробив потужну заяву на підтримку України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Без звинувачень Росії: Орбан прокоментував ракетний удар по «Охматдиту»
33K
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
23K
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву
19K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
9749
Росія влаштувала в ООН святковий обід із котлетою по-київськи (фото)

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Вчора, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua