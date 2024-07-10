Новий прем'єр Британії підтвердив, що Україна може бити по території РФ ракетами Storm Shadows

За словами Стармера, Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.

Новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на Саміті НАТО у Вашингтоні заявив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadows для удару по Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Стармера, Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії. Він також підтвердив, що продовжуватиме політику попереднього уряду Великої Британії щодо використання зброї великої дальності у російсько-українській війні.

Прем'єр Британії додав, що ці ракети мають застосовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, в оборонних цілях.

«Саме Україна має вирішити, як їх використовувати в цих оборонних цілях», – зазначив Стармер.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, розроблена спільно Великою Британією і Францією. Зазвичай її запускають з повітря. З дальністю стрільби понад 250 км, або 155 миль, вона лише трохи поступається 185-мильній американській армійській системі класу з«емля-земля» (ATACMS).

Нагадаємо. на початку травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

Також після зустрічі з президентом Зеленським в Одесі новий міністр оборони Британії Джон Гілі оголосив новий пакет підтримки України. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

До слова, новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що його країна лишається непохитною у підтримці України. Крім того, він заявив, що чекає скорої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.