Дрони замість книжок: Росія перетворила літні табори на полігони - розвідка

СЗР: мілітаризація дитячого дозвілля в Росії стала системною державною політикою

Російська влада остаточно поставила мілітаризацію молоді вище за її повноцінну освіту: дітей у літніх таборах замість творчості та відпочинку навчають тактичної підготовки, стрільби й керування безпілотниками. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Служби зовнішньої розвідки України, повідомляє «Главком».

Заява міністра як визнання провалу

Поштовхом для висновків розвідки стала заява глави Міносвіти РФ Валерія Фалькова про те, що Росія не потребує тотального охоплення населення вищою освітою. У СЗР наголошують: ця теза – не просто кадрова дискусія, а пряме визнання капітуляції російської економіки та інтелектуального потенціалу країни. Замість розвитку критичного мислення, академічної освіти й професійної самореалізації молоді пріоритет остаточно зміщується в бік підготовки кадрів для війни.

За оцінкою розвідки, це не лише риторика чиновників, а й цілком конкретні практики – зокрема в організації літніх таборів і позашкільних програм для дітей. Подібна логіка вже простежувалася й у вищій освіті: раніше влада РФ вимагала від університетів відправити на війну не менше 2% студентів, перетворюючи виші на додаткове джерело мобілізаційного ресурсу.

Військова муштра замість дозвілля

У СЗР описують, чим саме заповнено програму таких таборів: дітей навчають тактичної підготовки, стрільби, керування безпілотниками, маскування та правил поведінки під час обстрілів. У розвідці зазначають, що подібні заняття важко назвати звичайним патріотичним вихованням – фактично йдеться про ранню військову підготовку, замасковану під літній відпочинок.

Особливу увагу аналітики звертають на символіку: дитячі табори у 2026 році отримують назви на кшталт «штурмовик», а в їхніх програмах з'являються сценарії «воєнних тривог». Такий антураж, наголошує СЗР, створює атмосферу, в якій війна стає нормою, а майбутній випускник школи сприймається не як фахівець цивільної професії, а як потенційний учасник бойових дій.

Системний підхід, а не виняток

У розвідці підкреслюють: подібні програми підтримуються державними структурами та організаціями, пов'язаними з військовими формуваннями. Це свідчить про системність підходу – мілітаризація дитячого виховання перестала бути винятком і стала частиною загальної моделі. Дитині з раннього віку пропонують не розвиток у науці, технологіях чи гуманітарній сфері, а адаптацію до логіки війни.

фото: Служба зовнішньої розвідки України

Подібні тенденції розвідка фіксувала й раніше – не лише в самій Росії, а й на тимчасово окупованих територіях України, де дітей примусово залучають до воєнізованих структур на зразок «Юнармії». СЗР наголошує, що це частина однієї кремлівської моделі – формувати покоління, з дитинства підготовлене до війни, незалежно від того, де саме воно проживає.

На думку аналітиків СЗР, у Росії освіта в її класичному розумінні – як шлях до автономного мислення, професійного вибору та соціальної мобільності – девальвується. Натомість пріоритетом стає підготовка кадрів для індустріальних і військово-орієнтованих потреб держави. Літні табори, які за задумом мали бути місцем відпочинку й соціалізації, перетворюються на майданчики тренування військової дисципліни та готовності до насильства.

фото: Служба зовнішньої розвідки України

У відомстві висновок формулюють жорстко:

«Росії не потрібні інтелектуали, здатні створювати майбутнє. Їй потрібна слухняна біомаса», – йдеться в матеріалі розвідки.

У СЗР додають, що йдеться про хлопчиків, яких зі шкільної лави готують до керування дронами-камікадзе, та дівчат, яких залучають до обслуговування військового виробництва. Свідоме знищення інтелектуального капіталу країни заради тимчасових інтересів влади розвідка називає одним із проявів системної шкоди, яку Кремль завдає власному населенню.

Нагадаємо, раніше розвідка вже повідомляла про повернення в Росії радянської практики літніх трудових таборів для підлітків – тоді йшлося про спосіб закрити кадровий дефіцит в агросекторі.