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Петербург вирішив «прикрасити» метро шевронами вермахту

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Петербург вирішив «прикрасити» метро шевронами вермахту
Станція метро «Парк Перемоги» у Санкт-Петербурзі
фото з відкритих джерел

Бєглов: підлогу виллють із переплавленої броні німецьких танків, знайдених під Ленінградом

На станції петербурзького метро «Парк Перемоги», що нині на реконструкції, на підлозі з'являться зображення шевронів підрозділів вермахту – щоб пасажири наступали на них. Про це заявив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Що планують зробити

За словами губернатора, підлогу верхнього вестибюля виготовлять із рифлених металевих плит, до складу яких увійде переплавлена броня німецької бойової техніки, знайденої на місцях боїв під Ленінградом.

«На окремих плитах планується нанести зображення шевронів воїнських підрозділів, що воювали у складі вермахту. Їх інтегрують у малюнок підлоги до та після турнікетів – так, що на них наступатимуть як ті, хто входить, так і ті, хто виходить», – пояснив Бєглов пропагандистам ТАСС.

Крім підлоги, станція отримає й інші елементи воєнної тематики. На наземному павільйоні з'явиться меморіальне панно з даними про Велику Вітчизняну війну, битву за Ленінград і блокаду. Верхній ярус залу прикрасить мозаїка з Ленінградським парадом Перемоги і написом «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». У нижньому вестибюлі встановлять медальйони з барельєфами воєначальників і панно з архівним фото проходу військ Ленінградського фронту через арку Перемоги.

Не вперше

Це не перший випадок, коли Росія використовує трофейну символіку нацистської Німеччини у «патріотичних» об'єктах. Головний храм Збройних сил РФ у підмосковному парку «Патріот», відкритий 2020 року, має підлогу, виготовлену зі зброї та металу захоплених танків вермахту. У музейному комплексі при храмі зберігаються кітель і кашкет Адольфа Гітлера – заступник міністра оборони РФ Тімур Іванов необачно назвав їх «реліквіями», що спричинило окремий скандал.

Сам храм, пофарбований у колір хакі, ще під час будівництва 2020 року викликав хвилю обурення: його стіни мали прикрасити мозаїки із зображеннями Путіна, Шойгу та Сталіна. Від мозаїки з Путіним він сам відмовився, назвавши ідею «передчасною». Зображення Сталіна зрештою теж прибрали – після публічного тиску, але відправили не на смітник, а до музею на тій самій території.

5 фото
На весь екран
Головний храм Збройних сил РФ
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Росія системно використовує символіку та артефакти Другої світової війни у пропагандистських цілях. «Главком» писав, чому термін «Велика Вітчизняна війна» є інструментом кремлівської маніпуляції. Одночасно Кремль роками звинувачує Україну в «нацизмі» – риторику, яку міжнародні партнери кваліфікують як виправдання агресії.

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Теги: росія церква метро агресія скандал

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