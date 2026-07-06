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«Укрзалізниця» змінила маршрути низки поїздів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Укрзалізниця» змінила маршрути низки поїздів
«Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів
фото: «Укрзалізниця» (ілюстративне)

Після запровадження тимчасових обмежень на Київщині частина рейсів курсуватиме в об'їзд, а пасажирів попередили про можливі затримки

«Укрзалізниця» змінила маршрути низки пасажирських поїздів через тимчасові обмеження руху на окремих ділянках залізниці у Київській області. Також зміни торкнулися приміського сполучення у фастівському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

У компанії повідомили, що обмеження руху були запроваджені Державною службою України з надзвичайних ситуацій із міркувань безпеки.

«На деяких ділянках залізниці на Київщині з безпекових міркувань ДСНС обмежила рух поїздів. Відтак задіюємо резервні обʼїзні маршрути», – зазначили в «Укрзалізниці».

Зміни стосуються поїздів:

  • №93 Харків – Холм;
  • №134 Кам'янець-Подільський – Київ;
  • №94 Холм – Харків;
  • №43 Дніпро – Івано-Франківськ;
  • №104 Львів – Лозова.

У перевізника наголосили, що попри зміну маршрутів усі ключові зупинки для цих поїздів буде збережено. Водночас через об'їзд пасажирам варто бути готовими до затримок у русі. Актуальну інформацію про час прибуття та відправлення поїздів можна відстежувати через офіційні сервіси «Укрзалізниці». Крім того, через запроваджені обмеження наразі ускладнений рух приміських поїздів у фастівському напрямку.

Для забезпечення перевезення пасажирів «Укрзалізниця» спільно з Київською обласною військовою адміністрацією організовує автобусне «човникове» сполучення між Бояркою та Києвом. У компанії зазначили, що про всі подальші зміни в русі приміських поїздів інформуватимуть окремо через офіційні канали.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Через ліквідацію наслідків ударів та проведення аварійно-рятувальних робіт на окремих ділянках транспортної інфраструктури Київської області були запроваджені тимчасові обмеження руху.

Теги: Укрзалізниця обстріл Україна потяг

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