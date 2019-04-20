Слідчі з'ясували, з якого місця почалася пожежа в Соборі Паризької Богоматері



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15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері

Слідчі вважають, що пожежа розпочалася в центрі даху собору біля шпиля

Французька поліція визначила місце загоряння, з якого почалася пожежа в Соборі Паризької Богоматері 15 квітня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в поліції.

«Після того, як поліція переглянула аматорські відео та фотографії, зняті із сусідніх будинків, слідчі вважають, що пожежа розпочалася в центрі даху собору біля шпиля», - йдеться у повідомленні.

Джерело поліції також повідомило CNN, що слідчі зосереджуються на двох потенційних проблемах, пов'язаних із виникненням пожежі. Це проблема з датчиками пожежної сигналізації та ліфтами, які були побудовані для будівельників.

Зазначається, що коли служба безпеки помітила пожежу, висота полум'я сягала трьох метрів, що свідчить про те, що датчики пожежної сигналізації можуть не працювати належним чином.

Раніше повідомлялося, що збій в комп'ютерній системі міг призвести до пожежі в Нотр-Дам де Парі.

Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відвідав місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Експерти визначили кілька критичних точок в Соборі Паризької Богоматері, які необхідно негайно зміцнити після масштабної пожежі, щоб уникнути обвалення.