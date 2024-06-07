Японія витратить шокуючу суму на підтримку народжуваності – Bloomberg

Рівень народжуваності в Японії різко знизився, а 30% населення Японії – старше 65 років





Майже 30% населення Японії – це люди віком 65 років і старше. Згідно з даними, минулого року кількість дітей, що народилися, впала нижче 800 тис. вперше з початку ведення обліку в 1899 році. Загальний коефіцієнт народжуваності, або середня кількість дітей, народжених жінкою за все її життя, також знизився до рекордно низького рівня 1,26 у 2022 році. Про це пише Bloomberg.

«Кількість дітей у Японії впала до чергового рекорду, що є яскравим нагадуванням про демографічні проблеми, які обтяжують другу за величиною економіку Азії. Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ і зв’язку, кількість дітей віком до 14 років скоротилася 43-й рік поспіль до приблизно 14,01 мільйона станом на 1 квітня», – зазначає видання.

Японія витратить близько $25 млрд на підтримку сімей для збільшення народжуваності. Про це заявив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда. Він пообіцяв вжити заходів, не уточнивши, де країна з великою заборгованістю знайде на це гроші.

Згідно з дослідженням, до 2040 року Японія зіткнеться з нестачею 11 млн робочих рук. Країна планує збільшити роздачу допомоги у рамках останньої спроби підвищити народжуваність.

Нагадаємо, населення Японії впало нижче за 125 мільйонів і продовжує скорочуватись. Про це з посиланням на нову статистику Міністерства внутрішніх справ і комунікацій країни пише The Sun. Населення Японії без урахування іноземців за рік до жовтня 2023 скоротилося на рекордні 837 тис. осіб, або на 0,69% у річному вираженні, до 121,193 млн. З урахуванням іноземців населення зменшилося на 595 тис. осіб (0,48%), до 124,352 млн. Показник знижується 13-й рік поспіль.