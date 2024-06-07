Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Японія витратить шокуючу суму на підтримку народжуваності – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Японія витратить шокуючу суму на підтримку народжуваності – Bloomberg
Рекордно низьке дитяче населення Японії гальмує екононічне зростання країни
фото із відкритих джерел

Рівень народжуваності в Японії різко знизився, а 30% населення Японії  – старше 65 років

Майже 30% населення Японії – це люди віком 65 років і старше. Згідно з даними, минулого року кількість дітей, що народилися, впала нижче 800 тис. вперше з початку ведення обліку в 1899 році. Загальний коефіцієнт народжуваності, або середня кількість дітей, народжених жінкою за все її життя, також знизився до рекордно низького рівня 1,26 у 2022 році. Про це пише Bloomberg.

«Кількість дітей у Японії впала до чергового рекорду, що є яскравим нагадуванням про демографічні проблеми, які обтяжують другу за величиною економіку Азії. Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ і зв’язку, кількість дітей віком до 14 років скоротилася 43-й рік поспіль до приблизно 14,01 мільйона станом на 1 квітня», – зазначає видання.

Японія витратить близько $25 млрд на підтримку сімей для збільшення народжуваності. Про це заявив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда. Він пообіцяв вжити заходів, не уточнивши, де країна з великою заборгованістю знайде на це гроші.

Згідно з дослідженням, до 2040 року Японія зіткнеться з нестачею 11 млн робочих рук. Країна планує збільшити роздачу допомоги у рамках останньої спроби підвищити народжуваність.

Нагадаємо, населення Японії впало нижче за 125 мільйонів і продовжує скорочуватись. Про це з посиланням на нову статистику Міністерства внутрішніх справ і комунікацій країни пише The Sun. Населення Японії без урахування іноземців за рік до жовтня 2023 скоротилося на рекордні 837 тис. осіб, або на 0,69% у річному вираженні, до 121,193 млн.  З урахуванням іноземців населення зменшилося на 595 тис. осіб (0,48%), до 124,352 млн. Показник знижується 13-й рік поспіль.

Читайте також: Яке прізвище матимуть всі жителі Японії через пів тисячоліття? Дослідники дали відповідь

 

Теги: міністр Японія діти гроші соціум населення дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Питання перегляду тарифів давно перезріло»
Тариф на світло мав би бути 4 грн/кВт-г ще 5-7 років тому – Тинний
19 травня, 17:02
Чоловік вкрав чотири маски вартістю 2,8 тис. грн
Житель Чернівців отримав три роки ув'язнення, бо систематично крав із ресторану карнавальні маски
16 травня, 04:54
Швеція надала Україні танки, бойові машини, артилерійські системи та боєприпаси
Міноборони Швеції повідомило, скільки часу потрібно НАТО, щоб озброїти Україну
22 травня, 09:06
Медики робили усе можливе, аби врятувати життя дитини
Померла дівчинка, яка потрапила під ракетний удар в Одесі у кінці квітня
23 травня, 21:37
З’ясувавши всі подробиці злочину та зібравши ряд беззаперечних доказів, поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України
На Закарпатті вітчим підпалив пасинка: хлопчик загинув
18 травня, 22:25
Українські діти матимуть неодмінно навчатись у школах Польщі
Які зміни чекають на українських дітей та їхніх батьків у Польщі із 1 вересня
21 травня, 08:12
Прем'єр-міністр залишається під наглядом лікарів
Коли одужає Роберт Фіцо? Лікарі зробили прогноз
28 травня, 08:53
Голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа, у коментарі «Главкому» зазначила, що на початку війни члени правління добровільно відмовилися від преміювання
Скільки заробляють керівники «Суспільного». Офіційні дані
28 травня, 13:00
В ISW зазначають, що російська влада, ймовірно, посилюватиме депортацію протягом усього літа під виглядом літніх канікул
Росія з окупованих територій збирається викрасти десятки тисяч українських дітей – ISW
29 травня, 08:59

Соціум

РФ затримала громадянина Франції за підозрою у шпигунстві: Макрон відреагував на звинувачення
РФ затримала громадянина Франції за підозрою у шпигунстві: Макрон відреагував на звинувачення
Японія витратить шокуючу суму на підтримку народжуваності – Bloomberg
Японія витратить шокуючу суму на підтримку народжуваності – Bloomberg
Росія заявляє про атаку безпілотників на окупований Крим та три області
Росія заявляє про атаку безпілотників на окупований Крим та три області
Все йде за планом? Режим Путіна визнав: війна з Україною змінила життя росіян
Все йде за планом? Режим Путіна визнав: війна з Україною змінила життя росіян
Путін проговорився про втрати Росії у війні – ISW
Путін проговорився про втрати Росії у війні – ISW
Дві країни виступають проти перекриття потоку елітних авто до Росії – Politico
Дві країни виступають проти перекриття потоку елітних авто до Росії – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
26K
Невідомі особи пограбували могилу наймолодшого оборонця «Азовсталі»: матір воїна в розпачі
21K
Міноборони розвінчало міфи про застосунок «Резерв+»
20K
Одна з країн ЄС обмежила в’їзд українцям без біометричних паспортів
16K
Можлива евакуація великих міст: ексміністр енергетики закликав українців готувати план «Б»
9408
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»

Новини

Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»
Вчора, 22:14
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив норму про імпорт 80% потрібної електроенергії
Вчора, 20:21
Збільшення тарифу не дасть змоги повністю відновити зруйновані електростанції – екс-міністр
Вчора, 18:24
Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Вчора, 06:00
На підставі доповіді Центру оборонних реформ Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua