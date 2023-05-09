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Солідарність із Україною: у Ліверпулі пам'ятник обклали мішками з піском (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Солідарність із Україною: у Ліверпулі пам'ятник обклали мішками з піском (відео)
Між мішками встановлені екрани з динаміками, на яких показують фільм про андеграундну музичну сцену
фото: Суспільне

Британці обклали мішками з піском пам’ятник адміралу Нельсону на знак солідарності з Україною

В анлійському місті Ліверпуль, яке цього року приймає Євробачення, пам’ятник адміралу Гораціо Нельсону обклали мішками з піском. Це зробили на знак солідарності з Україною. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

В Україні після початку повномасштабної війни з РФ чимало памʼятників вирішили убезпечити від російських обстрілів саме таким чином, сховавши їх за мішками з піском. Тож англійці вирішили саме так висловити своє співчуття до України.

Пам'ятник Дюку в Одесі захищають мішками з піском від ушкоджень
Пам'ятник Дюку в Одесі захищають мішками з піском від ушкоджень

У Ліверпулі між ними також встановили екрани з динаміками. На них демонструють фільм про андеграундну музичну сцену, знятий за участю українських артистів і музикантів.

Пам'ятник Нельсону в Ліверпулі тимчасово матиме такий вигляд
Пам'ятник Нельсону в Ліверпулі тимчасово матиме такий вигляд
фото: Суспільне

«Дякуємо нашим британським друзям та партнерам за підтримку», – відреагували в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Нагадаємо, що конкурс «Євробачення» цьогоріч пройде у Великій Британії від імені України. Організатори створюють незвичайні локації – так, скульптуру гурту The Beatles одягли у вишиванки

Пам’ятник «Бітлз» одягли у вишиванки
Пам’ятник «Бітлз» одягли у вишиванки
фото з відкритих джерел

До слова, Євробачення-2023 року стартує 9 травня. Незважаючи на те, що минулого року переміг український гурт Kalush Orchestra, конкурс проводитиме срібний призер – Велика Британія: організатори забрали це право в України через ризики, пов'язані з війною. Тим не менш, шоу проходитиме від імені України та з нашими національними елементами. 

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Теги: Велика Британія пам'ятник Ліверпуль

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