Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункої фігури та особливої дієти

Дорофєєва розповіла про проблеми зі здоровʼя

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, в чому криється секрет її стрункості. Зірка розповіла в Іnstagram-сторис, чи дотримується дієти та що допомагає їй підтримувати фігуру, пише «Главком».

36-річна Надя Дорофєєва зізналася, що спорт є одним із секретів її підтягнутого тіла. Вона займається у залі, проте обов'язковою умовою є вправи з вагою.

Окремою активністю для неї є робота на сцені. Запальні танці, виступи та репетиції стають для співачки своєрідним кардіо. «По-перше, багато кардіо на сцені. Два рази на тиждень заняття, але тільки зі своєю вагою, – зазначила артистка.

Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункої фігури фото: Іnstagram.com/nadyadorofeeva

У харчування зірка майже немає обмежень, однак вона не зловживає солодким. До того ж Дорофєєва має непереносимість глютену, проте інколи вона дозволяє собі порушити цю заборону. Водночас зірка зізналася, що має проблеми з щитоподібною залозою, що також може впливати на її вагу.

«Мінімум солодкого. У мене набута непереносимість глютену, цю дієту порушую раз на тиждень. Проблема зі щитоподібною. Думаю, може тому я худа все життя?» – поділилася виконавиця.

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