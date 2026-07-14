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Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункої фігури та особливої дієти

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Надя Дорофєєва має вимушену дієту 
фото: Іnstagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва розповіла про проблеми зі здоровʼя

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, в чому криється секрет її стрункості. Зірка розповіла в Іnstagram-сторис, чи дотримується дієти та що допомагає їй підтримувати фігуру, пише «Главком». 

36-річна Надя Дорофєєва зізналася, що спорт є одним із секретів її підтягнутого тіла. Вона займається у залі, проте обов'язковою умовою є вправи з вагою. 

Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункої фігури та особливої дієти фото 1
фото: Іnstagram.com/nadyadorofeeva

Окремою активністю для неї є робота на сцені. Запальні танці, виступи та репетиції стають для співачки своєрідним кардіо. «По-перше, багато кардіо на сцені. Два рази на тиждень заняття, але тільки зі своєю вагою, – зазначила артистка. 

Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункої фігури
Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункої фігури
фото: Іnstagram.com/nadyadorofeeva

У харчування зірка майже немає обмежень, однак вона не зловживає солодким. До того ж Дорофєєва має непереносимість глютену, проте інколи вона дозволяє собі порушити цю заборону. Водночас зірка зізналася, що має проблеми з щитоподібною залозою, що також може впливати на її вагу. 

Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункої фігури та особливої дієти фото 2
фото: Іnstagram.com/nadyadorofeeva

«Мінімум солодкого. У мене набута непереносимість глютену, цю дієту порушую раз на тиждень. Проблема зі щитоподібною. Думаю, може тому я худа все життя?» – поділилася виконавиця.

До слова, українська співачка Тіна Кароль розповіла про секрет своєї стрункості. Зірка поділилася з шанувальниками в Instagram-сторис деталями тренувань, які допомагають їй тримати себе у формі. Тіна Кароль займається майже щодня. Співачка розповіла, що займається різними видами активності. Вона займається 5-6 разів на тиждень по декілька годин.

Також повідомлялося, відома британська співачка та авторка пісень Адель схудла на 45 кілограмів за два роки. Зірка поділилася секретом свого схуднення та назвала звички, від яких їй довелося відмовитися. Під час схуднення Адель дотримувалися жорстких обмежень. Їй довелося змінити харчування та піклуватися про свій голос, оскільки під час одного з її турів в неї стався крововилив у голосові зв’язки.

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Теги: здоров'я співачка Надя Дорофєєва схуднення поради

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