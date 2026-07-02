316 років на трьох: найстаріші сестри у світі поділилися секретами довголіття

Сестри-довгожительки поділилися історіями свого життя

Три сестри з Бразилії потрапили до Книги рекордів Гіннеса як найстаріше тріо у світі. Жінки поділилися секретами довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

103-річна Зуліна де Деус Нунес, 104-річна Зораїде де Деус Мота та 109-річна Левіта де Деус Нунес мешкають у Ріо-де-Жанейро. На трьох сестри мають 316 років.

Їхня історія привернула увагу міжнародної організації LongeviQuest, яка перевіряє рекорди довголіття та співпрацює з Книгою рекордів Гіннеса.

Три сестри з Бразилії потрапили до Книги рекордів Гіннеса фото: Reuters

«Коли сестри доживають до такого віку, це свідчить про дуже сильний генетичний чинник. Водночас вони живуть поруч одна з одною, мають підтримку родини та можуть допомагати одна одній. Тож свою роль відіграє і міцна сімейна спільнота», – зазначив генеральний директор LongeviQuest Бен Маєрс.

фото: скриншот із відео Reuters

За словами сестер-довгожительок, їхнє життя було звичайним. Зуліна де Деус Нунес присвятила себе родині та вихованню дітей, а Зораїде працювала медсестрою та виховала п'ятьох дітей.

Водночас Левіта працювала на телебаченні, а раніше була майстринею народних ремесел. «У мене було щасливе дитинство й чудова юність. Мені немає на що скаржитися», – зазначила вона.

104-річна Зораїде де Деус Мота стала рекордсменкою Книги Рекордів Гінесса фото: скриншот із відео Reuters

Тож секрет довголіття найстаріших сестер у світі полягає у здоровому харчуванні та активному способі життя. Зуліна розповіла, що у дитинстві вона займалася плаванням та ловила рибу у річках. «Усе було свіжим. Тоді ж не було холодильників», – розповіла вона.

Одна з сестер Зораїде наголосила на важливості грудного вигодовування: «Грудне вигодовування має надзвичайно велике значення».

Нагадаємо, ,ританка Маргарет Хем, якій у суботу, 27 червня, виповнилося 100 років, назвала несподіваний секрет свого довголіття – мармелад, міцний чай і сигарети. Попри поважний вік, Маргарет досі живе самостійно та пересувається по дому. Її 47-річна онука Рейчел Метьюз розповіла, що бабуся ніколи не відмовлялася від своїх звичок, попри попередження про шкоду для здоров’я.