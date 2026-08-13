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В Італії стався вибух на оборонному заводі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Італії стався вибух на оборонному заводі
На італійському заводі стався вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вибух пролунав в цеху пресування пороху

На великому заводі з виробництва боєприпасів у місті Коллеферро, що неподалік від Рима, сталася пожежа з подальшим вибухом. За попередніми даними, внаслідок надзвичайної події ніхто з працівників та місцевих жителів не постраждав. Про це повідомляє Ansa, передає «Главком».

Інцидент стався у четвер, 13 серпня, на території підприємства KNDS Ammo Italy (колишній завод Simmel Difesa). Вибух пролунав безпосередньо в цеху пресування пороху, після чого на заводі увімкнулася тривожна сигналізація. На місце події терміново прибули пожежні бригади.

Причини вибуху та обставини виникнення займання наразі встановлюють правоохоронні органи й слідчі групи.

Представництво KNDS Ammo Italy є частиною європейського оборонного концерну KNDS і спеціалізується на виготовленні боєприпасів середнього та великого калібру для наземної й морської оборони, а також випускає тверде паливо для аерокосмічних ракет-носіїв. Підприємство постачає продукцію до понад 40 країн світу. Материнська група KNDS є одним із партнерів України у сфері постачання озброєння та боєприпасів, водночас даних про пряме відвантаження продукції саме з італійського майданчика немає.

Раніше повідомлялося, що у частині складських приміщень заводу з виробництва боєприпасів у селі Беліца, що в центральній Болгарії, сталися вибухи після займання вантажівки. 

Мер сусіднього міста Трявна Денчо Мінев зауважив, що територію оточено. За його словами, внаслідок пожежі ніхто не загинув і не постраждав.

Нагадаємо, 31 липня у Хмельницькому пролунала серія вибухів на військовому полігоні.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська здійснили масовану нічну атаку на інфраструктуру ПАТ «Укрнафта», що входить до Групи «Нафтогаз». 

Теги: боєприпаси завод вибух Італія

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