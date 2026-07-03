Неочікуване відкриття. Вчені виявили продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера

Продукт, багатий на білок, вітамін B12, селен та йод, пов'язують з нижчим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера

Науковці з Університету Лома Лінда в США провели дослідження та виявили, що регулярне споживання яєць може зменшити ризик розвитку хвороби Альцгеймера у літніх людей на 27%. Про це пише «Главком» із посиланням на Eatsimple.

За результатами дослідження, які були опубліковані у червні 2026 року, вчені проаналізували дані майже 40 тис. людей, за якими спостерігали близько 15 років. За цей час науковці з'ясували, як регулярне вживання яєць впливає на організм людини.

Так, найнижчий ризик розвитку хвороби Альцгеймера спостерігався у людей, які вживали приблизно п'ять яєць на тиждень. «У цій групі людей, які загалом дотримувалися здорового способу життя, помірне споживання яєць було пов'язане зі значно нижчим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Наші результати свідчать про потенційний нейрозахисний ефект поживних речовин, що містяться в яйцях, якщо вони є частиною збалансованого раціону», – пояснили автори дослідження.

До того ж результати дослідження не залежали від того, у якому вигляді учасники вживали яйця. За словами дієтологині Вандани Шети, найбільшу користь для здоров'я мозку людини має яєчний жовток.

«Найцікавіше в цьому дослідженні те, що яйця можуть бути не лише зручним джерелом білка, а й підтримувати здорове старіння. Саме в жовтку містяться важливі для мозку поживні речовини, зокрема холін, який допомагає організму виробляти ацетилхолін – нейромедіатор, що бере участь у процесах пам'яті та навчання», – зазначила експертка.

Яйця також багаті на лютеїн і зеаксантин. Ці речовини допомагають підтримувати здоров'я очей і, ймовірно, можуть уповільнювати вікові зміни в мозку. Водночас автори дослідження зауважили, що їхнє відкриття не свідчить про те, що яйця мають безпосередній вплив на запобігання розвитку хвороби Альцгеймера.

«Це дослідження не доводить, що яйця можуть запобігти Альцгеймеру. Однак воно свідчить, що вони можуть бути корисною складовою харчування, яке підтримує здоров'я мозку. Ризик розвитку хвороби Альцгеймера залежить від багатьох чинників, і жоден окремий продукт не здатний повністю захистити від захворювання», – додала Вандана Шет.

До того ж Вандана Шет розповіла, що яйця є доступним джерелом білка, вітаміну B12, селену та йоду. Вони допомагають підтримувати м'язову масу, імунітет і нормальний обмін речовин, а також можуть бути кориснішою альтернативою частині червоного м'яса для здоров'я серця.

Нагадаємо, вчені винайшли препарат на основі міді, який зменшує накопичення токсичних білків та покращує довготривалу просторову пам'ять. Ці зміни можуть стати одним із етапів лікування хвороби Альцгеймера.