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78-річний Шварценеггер розкрив секрет своєї молодості

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Арнольд Шварценеггер: «Я чудово знаю, як це – почути, що твоє тіло вже не таке, як раніше»
фото: Іnstagram.com/schwarzenegger

Шварценеггер не вважає старість причиною припиняти вести активний спосіб життя

Голлівудська зірка Арнольд Шварценеггер розкрив секрет своєї молодості. 78-річний актор пояснив, що допомагає йому тримати себе у формі. Про це пише «Главком» із посиланням на Newsweek.

Арнольд Шварценеггер відомий не лише як актор, але й як бодібілдер. Більшість його життя пов'язана зі спортом. У молоді роки він завжди мав великі навантаження, брав більшу вагу для занять та надавав перевагу інтенсивним тренуванням. Завдяки цьому він здобув свої титули у бодібілдингу.

Однак у літньому віці актор змінив свою філософію життя. Він вважає необхідним пам'ятати про дисципліну не лише під час тренувань, але й у період відновлення. «Дисципліна у відновленні, адаптації та продовженні руху – навіть коли рухатися стає важче», – зазначив Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер показав свою форму в молоді роки
Арнольд Шварценеггер показав свою форму в молоді роки
фото: Іnstagram.com/schwarzenegger

Спортсмен вважає, що через біль люди відмовляються від активного способу життя. Саме це, на його думку, змушує людей вважати, що вони не здатні на те, що насправді їм підвладне.

«Я почав помічати цю закономірність у багатьох людей навколо. Спочатку вони перестають ходити сходами, бо болять коліна. Потім відмовляються від прогулянки після вечері, бо відчувають скутість. Вони починають уникати того, що раніше давалося легко. Поступово, самі того не помічаючи, вони звужують власний світ, а їхні обмеження починають визначати їхнє життя», – зауважив актор.

Арнольд Шварценеггер відомий не лише як актор, але й як бодібілдер
Арнольд Шварценеггер відомий не лише як актор, але й як бодібілдер
фото: Іnstagram.com/schwarzenegger

Шварценеггер розповів, що й сам часто чув упередження про те, що старіння – це постійний біль, скутість та слабкість. Та попри те, що він мав декілька операцій на плечі, на серці та заміну тазостегнового суглоба, продовжує вести активний спосіб життя. «Я чудово знаю, як це – почути, що твоє тіло вже не таке, як раніше. Якщо говорити прямо, старіти – відстій. Але я ніколи не погоджувався з тим, що старіння означає менше й повільніше життя», – вважає він.

Арнольд Шварценеггер відомий не лише як актор, але й як бодібілдер
Арнольд Шварценеггер відомий не лише як актор, але й як бодібілдер
фото: Іnstagram.com/schwarzenegger

Тому Арнольд Шварценеггер впевнений, що старість не є перешкодою для фізичної активності. Наприклад, після операції на серці йому довелося відмовитися від складних навантажень, тож він змінив свій підхід до тренувань. Він повернувся до занять із легкими вагами, відновлюючи фізичну форму.

Проте наразі, після 60 років тренувань, вони виглядають не такими, як 20 років тому. Тепер біг на пляжі Шварценеггер заміняє поїздкою на велосипеді, а під час катання на лижах постійно робить перерви.

«Рухи, які я виконував десятиліттями, раптом вимагали набагато більше концентрації та терпіння. Але ще важливіше те, що я зрозумів, наскільки легко дозволити обмеженням заволодіти твоїм життям, якщо активно їм не протистояти. Звісно, бувають ранки, коли мені зовсім не хочеться вставати з ліжка. Суглоби здаються важкими, а тренування – чимось дуже далеким. У такі дні я не чекаю натхнення. Я все одно встаю, і десь під час поїздки на велосипеді чи після кількох підходів знову відчуваю себе краще», – розповів бодібілдер.

Нагадаємо, американський актор та бодібілдер Арнольд Шварценеггер показався під час тренувань зі своїм 28-річним сином Джозефом Баеною. Син зірки поділився світлинами з тренувань та опублікував їх у своєму блозі в Instagram.  На фото Джозеф Баен робить силові вправи на руки

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Теги: довголіття спорт Арнольд Шварценеггер поради бодібілдинг здоров'я

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