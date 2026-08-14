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У Великій Британії зійшов з рейок пасажирський потяг: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Великій Британії зійшов з рейок пасажирський потяг: є постраждалі
Внаслідок аварії постраждали 11 осіб
фото: соціальні мережі

Три вагони перевернулися набік

У Великій Британії поблизу станції Льюїс у Східному Сассексі сталася аварія за участю пасажирського поїзда компанії Southern Rail, який прямував із лондонського вокзалу Вікторія до Істборна. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Внаслідок сходу з рейок три вагони перевернулися набік. На момент аварії в потягу перебувало близько 150 пасажирів, з яких одинадцять осіб отримали травми, зокрема двоє перебувають у тяжкому стані.

На місці події розгорнули масштабну аварійно-рятувальну операцію за участю десяти пожежних машин, підрозділів командної підтримки, рятувальних служб та медиків. Співробітники екстрених служб деблокували людей, які опинилися в пастці всередині перевернутих вагонів, після чого всіх пасажирів безпечно евакуювали.

Травмованим надали допомогу на місці, а частину потерпілих госпіталізували до місцевих лікарень. Для пасажирів, які не потребували медичної допомоги, організували пункт підтримки у найближчому громадському центрі.

Розслідування причин катастрофи розпочав Відділ розслідування залізничних аварій Великої Британії, який направив групу слідчих для збору доказів. Офіційно причини аварії поки не оголошено, однак зазначається, що інцидент стався на тлі аномальної спеки, коли температура повітря на півдні Англії досягала 35 градусів, через що залізничний рух у регіоні курсував зі зниженою швидкістю.

Нагадаємо, неподалік Барселони, приміський поїзд зійшов з рейок через обвал підпірної стіни на колії. 

Внаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина, ще 37 пасажирів отримали поранення, п'ятеро з яких перебувають у критичному стані. За попередніми даними оператора ADIF, причиною обвалу стіни стали тривалі зливи в регіоні.

Ця трагедія сталася всього через два дні після катастрофічного зіткнення поїздів на півдні країни, яке забрало життя щонайменше 42 людей. Поки рятувальники в Каталонії розбирали уламки приміського потяга, за 800 км від них тривала операція з пошуку тіл загиблих у недільній аварії. Нагадаємо, тоді поїзд, що прямував з Малаги, зійшов з рейок і врізався у зустрічний потяг, через силу удару вагони впали з чотириметрового схилу.

Теги: потяг Велика Британія аварія

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