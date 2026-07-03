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Доньці фронтмена гурту «Тік» стало зле під час складання НМТ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Донька Віктора та Тетяни Бронюк закінчила школу
фото: Іnstagram.com/viktorbronyuk_official

Віктор поскаржився на умови проведення НМТ

Доньці фронтмена гурту «Тік» Віктора Бронюка Єві, яка цьогоріч складала НМТ (Національний мультипредметний тест), під час іспиту стало зле. Про це співак розповів у коментарі проєкту «Ранок у великому місті», пише «Главком».

За словами Віктора Бронюка, його донька перенервувала під час іспиту, через що вона почала себе недобре почуватися. Водночас артист поскаржився на те, що вчителі не підтримали випускницю, а навпаки пригрозили анулювати тест.

«Добре склала. Склала, і добре! Бали, в принципі, це не головне. Те хвилювання, ті емоції, які були, це взагалі жах. Цьогоріч я вважаю, що це свого роду якесь, напевно, знущання, бо в тих умовах… Вона взагалі перехвилювалась, їй стало зле. Замість підтримки в цей момент купа викладачів кричать, що анулюють тест. Бідній дитині недобре, її тягнуть назад», – поділився співак.

Віктор Бронюк зі донькою Євою та дружиною Тетяною
Віктор Бронюк зі донькою Євою та дружиною Тетяною
фото: Іnstagram.com/viktorbronyuk_official

Єва Бронюк поки не обрала університет для вступу. Однак дівчина вже має варіанти. Артист пообіцяв розповісти, куди вступить його донька згодом.

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«Вона сама не знає, змучилась. Ми стільки вишів перебрали, точно буде в Україні. Ми зараз розглядаємо кілька вишів. Ми визначимося, потім я поділюся», — сказав Бронюк.

Нагадаємо, випускник Ілля Обозовський здав Національний мультипредметний тест (НМТ) з трьох предметів на 200 балів та отримав 797 балів із 800 можливих. Ілля Обозовський закінчив Горохівський ліцей № 1, що на. Випускник протягом усіх років старанно навчався, зокрема найбільше уваги приділяв математиці, біології, українській мові та історії України.

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Теги: здоров'я НМТ діти співак Віктор Бронюк

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