США істотно нарощують запаси вакцини проти мавпячої віспи

У США вже створений запас із 72 тисяч доз вакцини Jynneos

Сполучені Штати Америки мають намір в рази збільшити запаси вакцини проти віспи мавп, яку виявили вже в трьох десятках країн світу, в тому числі у США. Про це повідомляє ABC News.

Попри те, що система охорони здоров'я США вважає низьким ризик поширення інфекції серед американців, проводиться підготовка до різних сценаріїв розвитку хвороби.

У Сполучених Штатах вже створений запас із 72 тисяч доз вакцини Jynneos і очікується отримання додаткових 300 тисяч доз препарату виробництва Bavarian Nordic. Вони повинні надійти до медичних установ протягом декількох тижнів.

Також уряд США на поточному тижні опублікувало замовлення на додаткові 500 тисяч доз вакцини Jynneos, які будуть доставлені в медустанови до кінця року.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.