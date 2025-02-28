США розпочнуть розгортання гіперзвукової зброї: ЗМІ назвали дату

США після тривалих затримок нарешті зможуть отримати гіперзвукові ракети до кінця 2025 фінансового року

Армія США восени розпочне розгортання першої оперативної гіперзвукової ракетної системи дальньої дії (LRHW) Dark Eagle. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на EurAsian Times.

«Представник оборонного відомства підтвердив: очікується, що система буде розгорнута до кінця 2025 фінансового року. Сполучені Штати ведуть гонку з високими ставками щодо розробки та розгортання гіперзвукової зброї, а також працюють над системами захисту від неї», – йдеться у публікації.

EurAsian Times зазначає, що і Китай, і Росія «агресивно розвивають технологію гіперзвукових ракет», проводячи масштабні випробування та впроваджуючи нові можливості. Армійська програма LRHW є ключовим компонентом зусиль США, щоб не відставати від цих подій.

При цьому програма зазнавала неодноразових затримок через проблеми з пусковою установкою та послідовністю запуску, що завадило армії виконати свій початковий термін. «Незважаючи на невдачі, у 2024 році програма відновилась завдяки серії успішних тестових запусків, які продемонстрували ефективність зброї»,– зазначають журналісти.

EurAsian Times із посиланням на джерела у Пентагоні пише, що останнє успішне випробування системи, розроблене для Армії та обладнання кораблів ВМС США, було проведене у грудні 2024 року. Запуск було здійснено з бази американських космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Гіперзвукові ракети Dark Eagle здатні розвивати швидкість 5 Маха (близько 6 тисяч км на годину). Плануючий блок може маневрувати по висоті, що ускладнює виявлення системами ПРО. За даними Пентагону, батарея наземного комплексу складається з командно-штабної машини та чотирьох важких транспортерів із двома контейнерами на кожному із гіперзвуковими ракетами. Проектна дальність ракети складає 2775 км.

Нагадаємо, уперше США провели випробування перехоплення балістичних ракет середньої дальності. Міноборони США повідомило, що випробування проходили біля острова Гуам, що знаходиться у західній частині Тихого океану. За словами Пентагону, це стало важливою віхою у розвитку обороноздатності острова.