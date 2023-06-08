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КНР тисне на ЄС, щоб скасувати санкції проти китайських компаній

Ростислав Вонс
glavcom.ua
КНР тисне на ЄС, щоб скасувати санкції проти китайських компаній
Китайська сторона пригрозила відплатою, якщо експортні обмеження будуть продовжені
фото з відкритих джерел

Китайські дипломати намагаються переконати чиновників ЄС відмовитись від чорного списку

Китай за зачиненими дверима чинить тиск на Європейський Союз, щоб той скасував запропоновані торгові обмеження для китайських компаній, які дозволяють використовувати російську військову машину в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

В останні тижні китайські дипломати зустрічалися зі своїми європейськими колегами у Брюсселі та Пекіні в межах кампанії, спрямованої на те, щоб переконати чиновників відмовитись від чорного списку, повідомляють джерела. Європейська комісія розглядає заходи щодо восьми китайських фірм, які «безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії».

За словами одного із джерел, після того, як пропозиції були оприлюднені, китайські дипломати зустрілися зі своїми європейськими колегами у Брюсселі. З того часу Китай порушив це питання перед дипломатами ЄС у Пекіні, сказало оде із джерел, додавши, що китайська сторона пригрозила відплатою, якщо експортні обмеження будуть продовжені.

Минулого місяця офіційний представник міністерства Ван Веньбінь заявив, що економічна торгівля його країни з Росією була «повністю чесною».

«Якщо згадані вами повідомлення вірні, дії ЄС серйозно підірвуть взаємну довіру та співпрацю Китаю та ЄС, а також поглиблять розкол та конфронтацію у світі», – повідомляє джерело.

Заходи ЄС можуть бути запроваджені, хоча відносини Китаю з ЄС, здавалося, стабілізувалися після того, як санкції ЄС щодо китайських чиновників через порушення прав людини зірвали інвестиційний договір. З того часу Сі Цзіньпін вступив на третій термін у жовтні, лідери Німеччини та Франції відвідали Пекін, а голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн спробувала знизити напруженість, запропонувавши країнам «позбутися ризиків», а не «відокремитися» від другої найбільшої економіки світу.

Новий обмін заходами між ЄС та Китаєм може ускладнити запланований візит прем'єр-міністра Китаю Лі Цяна до Німеччини наприкінці цього місяця, а також передбачувану поїздку глави ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля до Китаю у липні, яка спочатку була призначена на квітень, але скасована через COVID.

Китай стикається зі зростаючим списком санкцій, тарифів та експортного контролю з боку США та їх союзників у міру зростання геополітичної напруги. Пекін щосили намагався реагувати таким чином, щоб Китай виглядав жорстким, не відлякуючи іноземні компанії і не завдаючи шкоди національним ланцюжкам поставок.

За словами одного з джерел, будь-які заходи у відповідь на останні заходи ЄС, швидше за все, мають бути спрямовані проти блоку на інституційному рівні.

Посол Китаю в ЄС Фу Цун в інтерв'ю, опублікованому минулого місяця на сайті посольства Китаю в ЄС, заявив, що Пекін, як і раніше, хоче розв'язувати проблему «спільно». Він закликав блок надати докази того, що китайські компанії займалися діяльністю в обхід європейських санкцій щодо Росії.

«Якщо європейська сторона введе санкції проти китайських компаній, не надавши нам жодних вагомих доказів – ми обов'язково відповімо», – сказав Фу Цун.

Нагадаємо, постійний представник КНР при ООН Чжан Цзюнь заявив, що Росія та Україна мають розпочати мирні переговори «якнайшвидше» після руйнування Каховської ГЕС.

За словами поспреда Китаю, підрив Каховської ГЕС «нагадує про те, що в конфліктній ситуації може статися все, що завгодно». Представник Китаю закликав не допустити ядерної катастрофи у зв'язку з загрозою безпеці роботи Запорізької АЕС.

До слова, Китай вдруге успішно запустив у космос новітню твердопаливну ракету-носій «Ліцзянь-1 Y2», яка вивела на заплановані навколоземні орбіти 26 експериментальних супутників.

 

Теги: санкції Європейський союз Китай

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