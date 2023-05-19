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США та союзники планують дати Україні винищувачі F-16 – NBC

glavcom.ua
США та союзники планують дати Україні винищувачі F-16 – NBC
Терміни передачі винищувачів наразі не встановлені
фото з відкритих джерел

За словами посадовця, у найближчі місяці союзники вирішать, коли, скільки та хто саме надасть винищувачі

США та їх союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. Про це пише NBC із посиланням на представників адміністрації президента США.

Зазначається, що терміни передачі винищувачів наразі не встановлені, але, як зазначив один із чиновників, F-16 не будуть використовуватися під час прийдешнього контрнаступу України проти російських сил.

У найближчі місяці США та їхні союзники «вирішать, коли фактично надати винищувачі, скільки ми їх надамо і хто їх надасть», – сказав посадовець. Також він зазначив, що F-16 необов'язково будуть надані від США.

«Дискусії про вдосконалення українських Військово-Повітряних сил відображають нашу довгострокову прихильність до самооборони України», – додав представник адміністрації президента США.

Нагадаємо, Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16. 

Очікується, що навчання повністю проходитимуть у Європі, але буде залучений також американський персонал. Навчання займуть кілька місяців.

Раніше у коментарі виданню Politico представник Пентагону заявив, що США не заперечуватимуть проти передачі Україні винищувачів F-16 третіми країнами.

До слова, Україна сподівається отримати від західних партнерів близько 40-50 винищувачів F-16 і сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба.

Теги: США винищувач допомога ЗСУ

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