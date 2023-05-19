США та союзники планують дати Україні винищувачі F-16 – NBC

За словами посадовця, у найближчі місяці союзники вирішать, коли, скільки та хто саме надасть винищувачі

США та їх союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. Про це пише NBC із посиланням на представників адміністрації президента США.

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Зазначається, що терміни передачі винищувачів наразі не встановлені, але, як зазначив один із чиновників, F-16 не будуть використовуватися під час прийдешнього контрнаступу України проти російських сил.

У найближчі місяці США та їхні союзники «вирішать, коли фактично надати винищувачі, скільки ми їх надамо і хто їх надасть», – сказав посадовець. Також він зазначив, що F-16 необов'язково будуть надані від США.

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«Дискусії про вдосконалення українських Військово-Повітряних сил відображають нашу довгострокову прихильність до самооборони України», – додав представник адміністрації президента США.

Нагадаємо, Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16.

Очікується, що навчання повністю проходитимуть у Європі, але буде залучений також американський персонал. Навчання займуть кілька місяців.

Раніше у коментарі виданню Politico представник Пентагону заявив, що США не заперечуватимуть проти передачі Україні винищувачів F-16 третіми країнами.

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До слова, Україна сподівається отримати від західних партнерів близько 40-50 винищувачів F-16 і сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба.