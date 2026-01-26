Головна Світ Політика
Трамп різко відреагував на позов проти будівництва бальної зали в Білому домі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент США заявив, що матеріали й обладнання для будівництва бальної зали вже закуплені або готові до замовлення
фото: Getty Images

Позивачі стверджують, що будівництво порушує процедури, передбачені для федеральних об’єктів історичної спадщини

Президент США Дональд Трамп заявив, що судовий позов проти зведення бальної зали в Білому домі не має підстав і поданий надто пізно. Про це повідомляє «Главком» на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

За словами глави Білого дому, проєкт перебуває на стадії, коли повернення назад немає, а всі витрати покриваються за рахунок приватних коштів. Трамп розкритикував позивачів – організацію National Trust for Historic Preservation, назвавши її радикально лівою та такою, що, на його переконання, не діє в інтересах країни.

«Я будую одну з найбільших і найкрасивіших бальних зал у світі. Це подарунок Сполученим Штатам Америки без залучення коштів платників податків... Повернення назад немає. Занадто пізно!» – заявив він.

Президент США також зазначив, що матеріали й обладнання для будівництва вже закуплені або готові до замовлення, а зупинка робіт на цьому етапі була б руйнівною для проєкту. Окремо Трамп нагадав, що східне крило Білого дому за десятиліття зазнало суттєвих змін і давно не зберігає первісного історичного вигляду, тому президент має повноваження на реконструкцію без додаткових дозволів.

Водночас позивачі вважають, що будівництво порушує процедури, передбачені для федеральних об’єктів історичної спадщини. У позові йдеться про відсутність повноцінного погодження з Конгресом, а також про недостатню екологічну та історико-архітектурну оцінку. За твердженням організації, аналіз впливу був спрощеним, а публічні обговорення не проводилися.

Нагадаємо, будівництво бальної зали в Білому домі обійдеться Сполученим Штатам у $400 млн.

Як відомо, президент США Дональд Трамп залучив нового архітектора для допомоги в плануванні свого крила бальної зали Білого дому вартістю $300 млн, перевівши колишнього головного дизайнера на роль консультанта у цьому гучному та суперечливому проєкті. 

За словами представника Білого дому, компанія Shalom Baranes Associates, архітектурна фірма з Вашингтона, розробить дизайн бальної зали, яка буде побудована на місці знесеного Східного крила. Джеймс МакКрірі (James McCrery), якого раніше призначили керувати проєктом, залишиться на консультативній ролі.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що зібрано близько $350 млн на будівництво нового бального залу в Білому домі. За словами глави держави, цей проєкт стане «найкрасивішим бальним залом у світі».

