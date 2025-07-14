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Затримано двох жінок, підозрюваних у спробі підірвати суддю

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Затримано двох жінок, підозрюваних у спробі підірвати суддю
Правоохоронці затримали жінок під час виконання завдань російських спецслужб
фото: Офіс Генпрокурора

За даними слідства, підозрювані діяли за вказівками російських спецслужб

У Полтаві та Дніпропетровській області правоохоронці затримали двох жінок віком 33 і 40 років, яких підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця ЗСУ та спробі підірвати суддю. За даними слідства, підозрювані діяли за вказівками російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Мешканка Полтави через Telegram отримала від співробітника спецслужби РФ пропозицію за гроші підпалити автомобіль українського захисника. Жінка погодилася та залучила до протиправної діяльності свою 33-річну подругу.

Одна з підозрюваних закладала вибухівку під авто судді
Одна з підозрюваних закладала вибухівку під авто судді
фото: Офіс Генпрокурора

В гіпермаркеті вони придбали компоненти для виготовлення легкозаймистої суміші, якою облили та підпалили припаркований на автостоянці автомобіль, що належить військовослужбовцю ЗСУ.

Одну з підозрюваних правоохоронці затримали у Полтаві за місцем проживання. Її спільницю затримали на Дніпропетровщині під час виконання чергового завдання – вона знайшла захований вибуховий пристрій та заклала його під авто судді. Під час спроби активувати вибухівку жінку затримали.

Іншу затриману підозрюють у підпалі авто військовослужбовця ЗСУ
Іншу затриману підозрюють у підпалі авто військовослужбовця ЗСУ
фото: Офіс Генпрокурора

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Полтавській та Дніпропетровській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної та Дніпровської спеціалізованої прокуратури. Комплексні заходи з викриття підозрюваних провели спільно зі співробітниками ГУНП в Полтавській області.

Прокурори повідомили жінкам про підозру за ч. 2 ст. 28 (види і ступені участі у злочині), ч. 1 ст. 114-1 (терористичний акт) та ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений групою осіб) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі нагадали: «Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду».

Раніше «Главком» інформував, що контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу ФСБ здійснити теракт у прифронтових регіонах України. За результатами спецоперації у Запоріжжі затримано двох російських агентів, які готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Нацгвардії. 

Також «Главком» інформував, що правоохоронці встановили виконавців вбивства полковника СБУ Івана Воронича у Києві. Завдання від ФСБ отримали іноземці – чоловік і жінка. З'явились фото ліквідованого подружжя кілерів.

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Теги: російські агенти підозра Офіс Генерального прокурора

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