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Трамп готовий «заплющити очі» на ядерні амбіції саудитів, – CNN

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Трамп готовий «заплющити очі» на ядерні амбіції саудитів, – CNN
Трамп планує дозволити саудитам збагачувати уран
фото: Kevin Lamarque/Reuters

Ер-Ріяд може отримати технології, що відкривають прямий шлях до створення власної ядерної зброї

Адміністрація президента США Дональда Трампа попередньо погодилася дозволити Саудівській Аравії збагачувати уран без впровадження міжнародних гарантій, спрямованих на запобігання розробці ядерної зброї. Як пише «Главком», про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на документи та власні джерела, ознайомлені з перебігом переговорів.

За оприлюдненими даними, відповідний проєкт угоди про цивільну ядерну співпрацю між США та Саудівською Аравією наразі перебуває на стадії підготовки та ще не підписаний Дональдом Трампом.

Деталі проєкту угоди та позиція Ер-Ріяда

Документ спрямований на технологічну та дипломатичну підтримку цивільної ядерної програми Ер-Ріяда з боку Вашингтона. Головною особливістю цієї угоди, як зазначають журналісти CNN, є відсутність деяких стандартних міжнародних гарантій нерозповсюдження. Зазвичай Сполучені Штати суворо вимагають дотримання цих безпекових протоколів від усіх своїх партнерів, які прагнуть розвивати атомну енергетику, щоб виключити будь-яку можливість військового використання технологій.

Зі свого боку Саудівська Аравія вже тривалий час наполягала на праві самостійно збагачувати уран на своїй території, мотивуючи це розвитком внутрішньої енергетичної незалежності та диверсифікацією економіки.

Застереження експертів

Експерти з контролю над озброєннями, яких цитує CNN, застерігають, що дозвіл на власне збагачення урану потенційно може створити для Саудівської Аравії технологічну основу для виробництва матеріалу, придатного для створення ядерної зброї, якщо в угоді не буде передбачено достатніх міжнародних обмежень і механізмів контролю.

Водночас вони наголошують, що сама по собі цивільна ядерна програма не означає розробку ядерної зброї, однак технологія збагачення урану є так званою технологією подвійного призначення.

Як зазначає CNN, Саудівська Аравія вже неодноразово заявляла про намір розвивати власну атомну енергетику. Водночас спадкоємний принц Мухаммед бін Салман раніше публічно заявляв, що Ер-Ріяд прагнутиме отримати ядерну зброю, якщо це зробить Іран. Саме тому переговори щодо американсько-саудівської ядерної угоди перебувають у центрі уваги прихильників режиму нерозповсюдження ядерної зброї та американських законодавців. –

На момент публікації матеріалу угода ще не набула чинності, а офіційного оголошення про її підписання адміністрація США не робила.

Раніше агенство Reuters повідомляло, що Саудівська Аравія наприкінці березня провела серію таємних військових операцій на території Ірану у відповідь на попередні атаки по своїх об'єктах. За даними агентства, удари здійснили саудівські ВПС, однак офіційний Ер-Ріяд не підтверджує операцію, а Тегеран публічно її не коментує. Після взаємних атак сторони розпочали переговори щодо зниження напруженості, намагаючись запобігти подальшій ескалації конфлікту в регіоні.

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Теги: Дональд Трамп ядерна зброя Саудівська Аравія

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