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«Найбільший коїн у колекції»: Паліса поділився враженнями від зустрічі з Трампом

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Найбільший коїн у колекції»: Паліса поділився враженнями від зустрічі з Трампом
Паліса брав участь у переговорах у складі української делегації в Овальному кабінеті
фото: Pavlo Palisa / Facebook

Зеленський і Трамп обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса поділився першими враженнями від зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Паліси у Facebook.

Що написав Паліса

«З Овального кабінету вийшов не лише з найбільшим коїном у своїй колекції, а і з великим оптимізмом за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа», – написав заступник керівника ОП.

Свій допис Паліса завершив латинськими гаслами «Scuta premite! Nunquam retrorsum!» – «Тримайте щити! Ніколи не відступати!».

Про що домовилися президенти

Зустріч у Вашингтоні відбулася 28 липня. За словами Зеленського, сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та подальшу взаємодію команд. Окрему увагу приділили ліцензіям на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

«Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру», – написав український президент, додавши, що передусім висловив американському колезі співчуття у зв'язку зі смертю сенатора Ліндсі Грема.

Зеленський також повідомив, що команди двох країн узгодять деталі подальшої комунікації щодо активізації дипломатичного процесу.

Реакція Білого дому

Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала переговори плідними. «Президент Трамп завершив свої зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Зеленським та прем'єр-міністром Нетаньягу. Обидві зустрічі пройшли в позитивній атмосфері та були плідними!» – йдеться в її дописі в соцмережі X.

Того ж дня Зеленський зустрівся також із президентом Фінляндії Александром Стуббом – сторони обговорили дипломатію та підготовку до важливих переговорів у серпні.

Нагадаємо, Павло Паліса – бригадний генерал, який до призначення заступником керівника Офісу президента у листопаді 2024 року очолював 93-тю окрему механізовану бригаду «Холодний Яр» і командував обороною Бахмута. На саміті НАТО в Анкарі Дональд Трамп назвав його одним зі своїх найулюбленіших військових та «великим героєм».

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Теги: Дональд Трамп Павло Паліса Холодний Яр президент переговори соцмережі

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