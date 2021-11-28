Таліби дозволять дівчатам відвідувати школи

У більшості провінцій Афганістану учениці вже ходять у школу

В Афганістані дівчатам заборонили навчатися разом із хлопцями в університетах, а до шкіл не пускали через «проблеми з безпекою»

Ісламістський рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, обіцяє в наступному році відкрити у країні школи для дівчаток. Про це заявив речник «Талібану» Забіхулла Моджахед у Twitter.

Дівчатам заборонили навчатися разом із хлопцями в університетах, а до шкіл не пускали через «проблеми з безпекою».

Заступник міністра з політичних питань Афганістану при уряді талібів Маулві Сахіб Абдул Кабір провів зустріч із послом Туреччини в Афганістані Джихадом Аргіном.

Таліби подякували послу за підтримку країни, але зазначили, що Туреччина могла б інвестувати більше в Афганістан.

Кабір запевняв турецького посла, що жінки у країні працюють у різних установах, як-от паспортний відділ, аеропорт і сектор охорони здоров’я тощо.

Він також заявив, що у більшості провінцій учениці вже ходять у школу, а наступного року відкриють школи для дівчат по всій країні.

Нагадаємо, раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

Як відомо, Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном».

Нещодавно Верховний лідер радикального руху «Талібану» Хайбатулла Ахундзада вперше за час керівництва показався на публіці.

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