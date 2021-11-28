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    Таліби дозволять дівчатам відвідувати школи

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    У більшості провінцій Афганістану учениці вже ходять у школу - Таліби дозволять дівчатам відвідувати школи
    У більшості провінцій Афганістану учениці вже ходять у школу
    Фото з відкритих джерел

    В Афганістані дівчатам заборонили навчатися разом із хлопцями в університетах, а до шкіл не пускали через «проблеми з безпекою»

    Ісламістський рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, обіцяє в наступному році відкрити у країні школи для дівчаток. Про це заявив речник «Талібану» Забіхулла Моджахед у Twitter.

    Дівчатам заборонили навчатися разом із хлопцями в університетах, а до шкіл не пускали через «проблеми з безпекою».

    Заступник міністра з політичних питань Афганістану при уряді талібів Маулві Сахіб Абдул Кабір провів зустріч із послом Туреччини в Афганістані Джихадом Аргіном.

    Таліби подякували послу за підтримку країни, але зазначили, що Туреччина могла б інвестувати більше в Афганістан.

    Кабір запевняв турецького посла, що жінки у країні працюють у різних установах, як-от паспортний відділ, аеропорт і сектор охорони здоров’я тощо.

    Він також заявив, що у більшості провінцій учениці вже ходять у школу, а наступного року відкриють школи для дівчат по всій країні.

    Нагадаємо, раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

    Як відомо, Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном».

    Нещодавно Верховний лідер радикального руху «Талібану» Хайбатулла Ахундзада вперше за час керівництва показався на публіці.

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    Теги: Афганістан Талібан
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    Таліби дозволять дівчатам відвідувати школи