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The New York Times опублікувала статтю про вбивство Дугіної: що з нею не так

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
The New York Times опублікувала статтю про вбивство Дугіної: що з нею не так
Пропагандистку і після смерті використовують для маніпуляцій та інформвкидів  
скріншот із сайту

Видання пише про буцімто «український слід», але без конктетики

Виданні зі США The New York Times опублікувало статтю із заголовком «США вважають, що українці стояли за вбивством в Росії». Ідеться про вбивство пропагандистки Дарії Дугіної, чию смерть пов'язати з Україною вперто намагалися рашисти. Однак у першому абзаці автор заперечує сам себе: посилається не на офіційні джерела США, а  неназвані джерела в неназваних службах безпеки, які повідомили про свої висновки якихось посадовців. Жодної конкретики, жодних прізвищ співрозмовників не називають.  

«Розвідувальні служби Сполучених Штатів вважають, що хтось із українського уряду санкціонував вибух під Москвою в серпні, в результаті якого загинула Дарія Дугіна, донька відомого російського націоналіста, що є елементом таємної кампанії, яка, на думку офіційних осіб США, може розширити конфлікт», – йдеться в матуріалі, та жодних прізвищ таємничих джерел із буцімто «розвідувальних служб» журналісти не знадують.

Так само анонімними є й дуже неконкретні «деякі американські офіційні особи», які начебто, на думку ЗМІ, щось там підозрюють. Жодних офіційних заяв уряду США чи реальних посадових осіб з приводу цього не було. Навіть одразу після вибуху речник Держдепартаменту Нед Прайс не став давати оцінки убивству дочки ідеолога «російського світу» Олександра Дугіна. 

«Офіційні особи США не сказали, хто в американському уряді виступив із застереженнями або кому в українському уряді вони були направлені», – пише The New York Times, однак знову ж таки, це речення під підґрунтя схоже на чутки, публікувати які поважному ЗМІ не до лиця.

Стаття дослівно цитує тільки радника Офісу президента Михайла Подоляка, який відповів, що жодного сенсу вбивати Дугіну Україні немає, і є важливіші цілі. 

Стаття начебто поважного видання The New York Times грунтується на переказі теорій російських ЗМІ, які намагалися приплести до вбивства Дугіної українців, однак це в них не вдалося. Тож вірити матеріалам з невстановлених джерел, вочевидь, не варто.  

Імовірно, російська пропагандистська машина намагається перемкнути фокус уваги на фоні успішного наступу ЗСУ на сході та півдні України.  

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.

Згодом Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що за вбивством Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, стоять українські спецслужби. Однак «Азов» та Нацгвардія розвіяли вигадані звинувачення рашистів.

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Теги: росія вбивство смерть українці рашисти

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