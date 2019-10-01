Трамп тиснув на прем'єрміністра Австралії - The New York Times



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Дональд Трамп опинився у центрі чергового скандалу

Трамп начебто хотів дискредитувати розслідування Мюллера за допомогою прем'єрміністра Австралії

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові намагався тиснути на прем'єрміністра Австралії Скотта Моррісона задля власної політичної вигоди.

Про це пише The New York Times.

«Президент Трамп підштовхував австралійського прем'єрміністра під час недавньої телефонної розмови, щоби той допоміг генпрокурору США Вільяму Барру в збиранні інформації для розслідування міністерства юстиції. Як сподівався Трамп, це дискредитує розслідування Мюллера», - зазначає видання.

Як уточнюється, Білий дім обмежив доступ до стенограми телефонної розмови, що було зроблено на прохання безпосередньо генпрокурора Барра.

Це було схоже на те, як офіс Трампа намагався приховати зміст його розмови з президентом України, пише видання. І нагадує, що саме ця обставина стала однією з причин початку розслідування щодо імпічменту, ініційованого демократами в Палаті представників.

Як зауважує NYT, розмови і з Зеленським, і з Моррісоном підтверджують, що Трамп використовує важелі дипломатії високого рівня «для просування власних політичних інтересів».

Як відомо, комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, ніж розглянути це питання.

Нагадаємо, Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді.

Також розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.

Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.