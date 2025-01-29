Пілотів літаків злякав загадковий об'єкт у небі над Стамбулом

Поки що не встановлено, що є джерелом сигналів, які заважають пілотам у аеропорті Стамбула

Загадковий інцидент у повітряному просторі Стамбула додав стресу пілотам

Пілоти літаків при вильоті зі стамбульського аеропорту імені Сабіхи Гьокчен та посадці в ньому вже дві доби повідомляють про якийсь об'єкт, про загрозу зіткнення з яким попереджають системи на борту. Про це пише Hürriyet.

«Вже дві доби бортова система попередження зіткнень у повітрі (TCAS) подає сигнали загрози пілотам, які використовують аеропорт імені Сабіхи Гьокчен. Пілоти, у свою чергу, повідомляють про це диспетчерам аеропорту», – йдеться у матеріалі.

Деякі пілоти припустили, що сигнал тривоги може бути викликаний присутністю БПЛА або кораблів, проте широкомасштабні перевірки, проведені береговою охороною, а також низкою інших служб у повітрі та на суходолі, не виявили жодних ознак загрози.

Причина появи попереджень про рух, які спостерігалися на радарах протягом двох днів, поки що залишається нез'ясованою.

Деякі турецькі видання навіть наводить розшифровку переговорів пілотів одного з лайнерів із диспетчерською вежею. Диспетчери зазначають, що про загадкову загрозу повідомляють відразу кілька екіпажів, при цьому причиною може бути якийсь корабель, проте перевірки безрезультатні. Як стало відомо, що об'єкт був на висоті нижче 500 футів (близько 150 м).

До слова, 27 січея готель із людьми спалахнув на курорті у Туреччині. Рятувальники гасили потужну пожежу в дев'ятиповерховій будівлі готелю в турецькій провінції Аланья.